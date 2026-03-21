El Valencia deja al Sevilla al borde del abismo

Los andaluces se quedan a tres puntos del descenso y los de Corberán se alejan de la quema para pensar en cotas mayores, mientras que Almeyda sufre una bajada de tensión con su puesto en el alambre

El Valencia, con un estupendo primer tiempo, ganó un duelo vital al Sevilla en la zona baja de la tabla que deja muy tocado al conjunto andaluz. Los de Carlos Corberán fueron eficaces y ordenados, muy bien dirigidos por un Guido estupendo, para superar a un rival que cuajó una de sus peores actuaciones de la temporada. Del duelo sale muy tocado Matías Almeyda, el técnico de los locales, que se la jugó con una alineación muy atrevida y erró después con los cambios. No se entiende cómo el entrenador argentino no colocó de titular a Oso, su futbolista más en forma. El Valencia respira, y mucho, después de su derrota en Oviedo. A siete puntos del descenso, se puede permitir incluso pensar en Europa ante lo estrecho de la clasificación. Lo único negativo fue el golpe en la cabeza que se llevó Gayà y que le obligó a pasar por el hospital por precaución después de ser sustituido por Javi Vázquez.

SEV Sevilla 0 Odysseas Vlachodimos, Kike Salas, Gabriel Suazo, Nemanja Gudelj, César Azpilicueta (Akor Adams, min. 36), Djibril Sow (Andrés Castrín, min. 72), Lucien Agoumé (Batista Mendy, min. 45), Juanlu Sánchez (José Ángel Carmona, min. 45), Rubén Vargas (Oso, min. 70), Neal Maupay y Alexis Sánchez (Isaac Romero, min. 45) VAL Valencia 2 Stole Dimitrievski, César Tárrega, José Gayà (Jesús Vázquez, min. 25), Unai Núñez, Eray Cömert, Guido Rodríguez, André Almeida (Diego López, min. 79), Javi Guerra (Pepelu, min. 88), Hugo Duro (Umar Sadiq, min. 66), Largie Ramazani (Lucas Beltrán, min. 65) y Luis Rioja Goles 0-1 min. 37: Hugo Duro. 0-2 min. 49: Ramazani Arbitro Victor García Verdura

Tarjetas amarillas Lucien Agoume (min. 27), Lucas Beltran (min. 73), Neal Maupay (min. 94)

El Sevilla se queda a tres puntos del abismo y, lo peor son las sensaciones que transmite. Su partido ante el Valencia fue realmente muy discreto. Los andaluces encaran el tramo decisivo de la temporada con un perfil muy bajo. A su declive deportivo se le unen los gestos de su gran afición. La mayoría de los aficionados abandonó el Sánchez Pizjuán al final del choque para dejarlo casi vacío. Fue la séptima derrota cosechada en casa en todo el curso. Así las cosas, el panorama para el Sevilla se ve oscuro, aunque queda mucho por delante todavía.

El triunfo del Elche sobre el Mallorca, también el del Levante contra el Oviedo, aumentó mucho la tensión del duelo entre el Sevilla y el Valencia, dos grandes del fútbol español muy venidos a menos. Fue el conjunto de Corberán el que más rendimiento sacó a un primer tiempo donde el Sevilla, después de media hora de cierta igualdad, se descompuso de manera lamentable. El derrumbe comenzó con la enésima lesión de Azpilicueta, una pérdida de balón de Alexis y el gol de Hugo Duro a los 38 minutos. Quizás también el hundimiento del Sevilla comenzó con una alineación sin su jugador más en forma, Oso, y su mejor delantero, Akor. Viendo las prestaciones de futbolistas como Alexis, Maupay o Vargas, recién salido de su lesión, no se entendieron muy bien las decisiones de Almeyda. Como tampoco meter a Akor por Azpilicueta para jugar con cuatro delanteros y abrir los caminos en ataque de un Valencia que marcó el segundo tanto en un fenomenal contragolpe.

Con el 0-2 al descanso, la grada la tomó, con lógica, con su equipo, mientras que el Valencia, más ordenado, con las ideas mucho más claras se fabricaba una estupenda victoria. Aunque, eso sí, quedaba la segunda mitad.

El Sevilla lo intentó en la segunda mitad. Almeyda metió en el campo a Carmona, Isaac y Mendy y su equipo tuvo la virtud, al menos, de meter al Valencia en su área. Algún disparo de Isaac creó peligro y fue Guido el que cortó cualquier atisbo de reacción de los locales con un gran trabajo en defensa. Los visitantes no estuvieron finos en la salida al contragolpe, aunque se defendieron bien. El Sánchez Pizjuán se fue vaciando a medida que pasaban los minutos, impotente el aficionado ante la falta de recursos del Sevilla. Es un momento muy delicado para el conjunto andaluz, que podría plantearse, incluso, el relevo de Almeyda en el banquillo aprovechando este parón. Su próximo duelo en casa del Oviedo es una auténtica final.

Almeyda, el entrenador del Sevilla, tardó mucho en acudir a la sala de prensa. Reveló que había sufrido una bajada de tensión, de la que se recuperó para luego atender a los periodistas. “Si el problema soy yo, no habrá ningún problema. Me bajó la tensión, no el tono, no me analicen por lo que digo, sí por mi trabajo, y no fue bueno. Eso de la fuerza... Mientras pueda trabajar, trabajo, cuando me digan que no trabajo más, pues a volver a ser un nómada”, añadió el técnico. “Hicimos un partido muy malo, hemos perdido la intensidad en los dos últimos partidos”, indicó el argentino. Su puesto se encuentra en el alambre.