Iñigo Pérez, tras la derrota del Rayo en el Camp Nou: “Es una pena que Joan García haya fichado por el Barça”

Pasó del pesimismo al optimismo. Y, para celebrarlo, una convocatoria con la selección. La pasada semana, desde el entorno de Joan García, no estaban demasiado seguros de la posible llamada del portero del Barcelona. De hecho, el viernes, antes de la lista de Luis de la Fuente, el guardameta azulgrana había comentado en el vestuario de la Ciudad Deportiva Joan Gamper que creía que no viajaría a Las Rozas. Parecía extraña esa desconfianza, sobre todo después de que el entrenador de La Roja le hubiera asegurado que contaba con él. Sin embargo, el pasado viernes, De la Fuente incluyó a Joan García en la convocatoria para los amistosos frente a Serbia (27 de marzo, Vila-real) y Egipto (31 de marzo, Barcelona).

Más información Joan García sostiene al Barcelona ante el Rayo

“Muy contento por la convocatoria. Con muchas ganas, mucha ilusión y con ganas de estar con compañeros nuevos”, comentó Joan García tras la ajustada victoria del Barcelona frente al Rayo Vallecano en el Camp Nou. “De los cuatro partidos que hemos jugado contra el Barcelona de Flick, nos hemos encontrado escenarios similares en cuanto a la dificultad para superarles ampliamente. Tienen tantas virtudes que hay que plantear un escenario muy agresivo a nivel ofensivo. Estoy satisfecho con el flujo ofensivo y es una pena que Joan haya fichado por el Barcelona”, expuso Iñigo Pérez, entrenador del conjunto madrileño.

Joan García demostró su poderío bajo los tres palos frente al Rayo. Lo hizo con cuatro paradas espectaculares: una en el primer tiempo y tres en el segundo. “Por esto fichamos a Joan. Sé lo importante que es y la gran actuación que ha hecho hoy. Se ha merecido la convocatoria con la selección”, resumió Hansi Flick.

“Teníamos claro que era importante ganar estos tres partidos. Hoy sufrimos un poco más de lo que nos hubiera gustado, pero lo importante es que hemos sacado los tres puntos”, añadió el portero azulgrana. No fue una victoria cualquiera, sino de récord. El Barça ha ganado sus últimos 17 partidos en casa (tres victorias en Montjuïc y 14 en el nuevo Camp Nou). No lograba 17 triunfos oficiales consecutivos como local desde que enlazó 24 victorias en el Camp Nou entre mayo de 1959 y abril de 1960.

De las manos de Joan García a la cabeza de Ronald Araujo. “Hemos sufrido más de lo que pensábamos. Es un equipo intenso, que te busca la espalda… pero teníamos que ir al parón con una victoria”, sostuvo el central uruguayo, que firmó su cuarto gol de la temporada (Oviedo, Girona, Albacete y Rayo), igualando su registro de la campaña 2021-2022.

Frente al Rayo fue el cuarto partido consecutivo en el que el Barcelona marca un gol a balón parado. Ya suma 30 tantos de estrategia esta temporada, 17 tras saques de esquina. “Hoy hemos demostrado estabilidad. Araujo ha podido marcar dos goles de córner y esto le dará más confianza. Todos quieren jugar el Mundial con su selección y seguro que vuelven con una buena actitud”, concluyó Hansi Flick.