Víctor Orta, director deportivo del Valladolid: “Las primeras jornadas nos colocaron favoritos al ascenso, no sé si eso nos hizo perder el foco”

El madrileño explica en EL PAÍS su vuelta al Pucela 20 años después tras dos años en el Sevilla y analiza la situación delicada del equipo en Segunda División

El Valladolid vive uno de sus momentos más complicados de los últimos años en su lucha por no descender al infierno de la Primera RFEF. Tras una época oscura con Ronaldo en la propiedad, que vendió el club al grupo norteamericano Ignite Sports en mayo de 2025, el conjunto blanquivioleta continúa en una posición delicada cerca de unos puestos de descenso que ya ha pisado este curso durante varias jornadas. El reto del Valladolid, que en un principio era volver a Primera en palabras de la nueva propiedad, se ha convertido en una lucha por la salvación que se ha traducido en un tercer entrenador esta temporada con la reciente llegada de Fran Escribá. El nuevo técnico ha cosechado dos victorias —ambas contra rivales directos, Huesca y Leganés— y dos empates en sus cuatro partidos al frente del banquillo vallisoletano. Víctor Orta (Madrid, 48 años) llegó el pasado verano para encargarse de la dirección deportiva del Pucela 20 años después de su última etapa en el club y tras su paso durante dos temporadas por el Sevilla. En una entrevista telefónica con EL PAÍS explica su vuelta a Valladolid y analiza la situación del equipo antes de una nueva final contra el Mirandés, colista de la Liga Hypermotion.

Pregunta. ¿Cómo se encuentra tras su vuelta a Valladolid 20 años después?

Respuesta. Estoy muy feliz. La verdad que una de las circunstancias que me hicieron volver es la nueva propiedad. Propuse un proyecto en el que me sentía muy identificado emocional y futbolísticamente, que iba a tener sus dificultades como se ha demostrado ya esta primera temporada. Pero la verdad que era un momento personal para decidir venir a este equipo que ya conocía desde hace 20 años. Por eso, por toda la confianza que sentí, la visión que tenía de la propiedad y de confiar en mí.

P. Usted llega del Sevilla, donde lideró el aspecto deportivo durante dos años. Ahora en el Valladolid también está en una situación algo delicada. ¿Qué grado de presión siente?

R. La presión siempre está en el fútbol y es absolutamente ineludible. Porque es presión más responsabilidad que te metes tú mismo, la que metes a tu entorno y sobre todo, por devolver la confianza a la gente que ha confiado en ti. Pero si analizas los ciclos de fútbol sobre 20 equipos que hay en una categoría, el campeón está feliz, los dos que mejoran sus resultados están felices y dos que a lo mejor se salvan en el último semana están felices. Sobre 20, 15 normalmente siempre están en dificultades. Y eso es el fútbol. Es tener la antifragilidad de pasar los momentos difíciles para construir éxitos. Aquí en el Valladolid y en cualquier lugar.

P. Durante su etapa en el Leeds, en una entrevista en este diario, comentó que en el fútbol de ahora “hay equipos que forman plantillas Frankenstein”. Es decir, que no hay una sinergia entre directiva y presidencia a la hora de hacer un fichaje. En Inglaterra dijo usted que sí existía esa sinergia con el club y no existía ese problema. ¿La siente en el Valladolid?

R. Absolutamente. Cuando tuve mi entrevista con los presidentes les expliqué mi modelo de trabajo de una manera muy clara y no solo he encontrado unos aliados en eso, sino unos potenciadores. Su confianza es extrema en el departamento de scouting, en mi equipo de trabajo que es extraordinario... y la verdad no solo lo he sentido antes de entrar, sino que lo he sentido potenciado durante mi etapa aquí. No me he equivocado en ese sentido. Al revés. Estoy en un momento donde noto que los presidentes nos potencian y creen en nosotros al 100%.

P. La nueva propiedad llegó y dijo que su objetivo era volver a Primera, aunque no dio un plazo. Pero, ¿qué expectativas tenían al principio de temporada tras ese cambio y siendo un equipo recién descendido de Primera?

R. Las cinco primeras jornadas nos colocaron como favoritos al ascenso. Ahora con perspectiva, no sé si eso nos hizo perder un poco el foco y pensar que tenía que ser algo inmediato. Luego el resto de temporada nos ha puesto una realidad en la que tenemos que construir un proyecto donde ha cambiado la propiedad, donde hemos tenido tres entrenadores, donde hay 15 salidas de jugadores, donde hay 18 entradas de jugadores nuevos y donde obviamente hay que buscar una estabilidad para ir hacia el objetivo mayor, que es el ascenso. Está claro que no se ha dado para eso esta temporada, pero sí hemos generado la fundación para poder atacarlo la temporada que viene.

P. Durante la temporada, el Valladolid solo ha perdido dos partidos de ocho contra equipos de playoff y ascenso directo. Pero contra otros rivales, les cuesta sacar puntos. ¿Cómo se pueden explicar estos datos, esta dinámica?

R. Es increíble. Esto habla de lo que es la Segunda División, que es la Liga más igualada del mundo. Nosotros contra los equipos de arriba tenemos grandísimos resultados y contra los de abajo, creo que somos de los peores equipos. Esto demuestra que esta liga es igualada. El otro día el Zaragoza consiguió ganar al Almería, estando uno en descenso y otro prácticamente para ascender. Y demuestra que cada partido es muy igualado, que cada resultado genera una emoción, y no quiero ir a la frase de Valdano, pero un estado de ánimo positivo te hace dar un paso adelante. Y lo contrario, una mala decisión arbitral, un error individual, te hace perder un partido y encadenar dos o tres derrotas, como nos pasó a nosotros en un momento, y cambia todo. Hemos visto, por ejemplo, un Málaga a principios de temporada que estaba en una mala circunstancia y ahora está absolutamente en la contraria. Para mí esta Liga es una belleza como espectador. Es dificilísima de pronosticar y de planificar. Hay que competir, pero no cada partido, sino cada minuto, porque los partidos pueden cambiar en un minuto.

P. ¿Cómo sentó en el club la marcha de Almada al Oviedo a mitad de la temporada y cómo se gestionó?

R. Bueno, fue una decisión del entrenador. Estábamos súper contentos, teníamos un proyecto juntos... fue un poco shock. Pero tuvimos que emplearnos más para algo poco habitual, como perder un entrenador sin que se haya cesado a mitad de temporada.

P. Luego llegó Luis Tevenet, que solo consiguió cuatro puntos de 21 posibles...

R. Nosotros pensamos en un proceso de transición del equipo que necesitamos. Llegó Luis, que es un trabajador y un entrenador increíble, pero que encadenó malos resultados por culpa de todos, desde la directiva hasta los jugadores. Y cuando vienen malos resultados muy seguidos, la fórmula de buscar soluciones es cesando al entrenador. Pero cesar al entrenador es un fracaso de todos.

P. Su cese llegó tras una contundente derrota por 5-1 en Granada. ¿Cree que fue un punto de inflexión en el equipo? ¿Se tocó fondo con esa cuarta derrota consecutiva y que estancó al equipo en el descenso?

R. Está claro que la forma, el resultado y el fondo de todo lo que pasó generó un impacto muy potente. Y el grupo tuvo que reaccionar ante eso.

P. Luego llegó Fran Escribá, que ha conseguido dos victorias y dos empates en sus cuatro partidos al frente del banquillo.

R. Con Fran ya habíamos trabajado muy a gusto, habíamos tenido un éxito muy importante en el Elche en una situación muy, muy difícil a nivel económico. Ante eso, se planteó a la administración su candidatura y a la propiedad, y la verdad que estamos muy contentos de cómo ha evolucionado. Y cómo va a ilusionar, porque Fran no es solo un entrenador que influye, para mí es un transformador de clubes. Tiene una gestión muy transversal que hace que los equipos se hagan mejores cuando él los deja.

P. ¿Qué está aportando para este cambio de dinámica en el equipo?

R. Orden, experiencia, capacidad, seguridad... y luego, lo importante, que en un momento determinado, esa pizquita de suerte que ha hecho que se fundamente toda esa enseñanza a base de resultados.

P. ¿Se han llegado a plantear en algún momento un posible descenso a Primera RFEF?

R. Yo trabajaba partido a partido. Sí hubo un momento de tensión donde obviamente hay que plantearse escenarios negativos o de miedo, pero hay que ser profesionales. Cuanto más abajo estés, puedes levantarte más arriba.

P. En caso de descenso, ¿el club seguirá apostando por Escribá? Tiene contrato hasta junio de 2027.

R. Ahora mismo solo pensamos en el Mirandés, no pensamos en otra cosa. Es la forma que nos ha hecho de la mano de Escribá sacar estos ocho puntos.

P. Si se consigue la salvación, ¿cuál será el objetivo el año que viene?

R. Tenemos la responsabilidad de estar en el club que por historia tiene que ser un candidato a ascender sin ninguna duda. Ahora, el objetivo no tiene que ser una obsesión, tiene que ser un medio y un vehículo para estar en Primera División.