Jornada 29 de La Liga: horarios y resúmenes de los partidos

El Madrid recibe al Atlético, el Barça al Rayo y el Villarreal a la Real Sociedad

La Liga se acerca poco a poco a su fin con la celebración de la jornada 29. El partidazo de la misma es el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid. En la ida los colchoneros se impusieron por 5-2 en un partido histórico, pero esta vez los blancos necesitan la victoria sí o sí si quieren seguir luchando por La Liga. El Barça por su parte recibe al Rayo Vallecano en el Camp Nou, y el Villarreal se enfrentará a la Real Sociedad de Matarazzo.

Villarreal - Real Sociedad (viernes 20, 21:00)

El submarino amarillo quiere otorgar a la Real de Matarazzo su tercera derrota en 2026, mientras que el conjunto txuri urdin quiere los tres puntos para acercarse a los puestos europeos.

Elche - Mallorca (sábado 21, 14:00)

Ambos equipos necesitan ganar para intentar escapar de la zona baja de la tabla. El Elche apenas suma dos puntos en sus últimos cinco partidos, mientras que el Mallorca logró imponerse al Espanyol tras varios partidos sin ganar.

Espanyol - Getafe (sábado 21, 16:15)

El Espanyol necesita los tres puntos para poner fin a la mala racha en la que se encuentran mientras que el Getafe quiere la victoria para acercarse a puestos europeos.

Levante - Oviedo (sábado 21, 18:30)

Duelo directo por el descenso. El Oviedo, colista, tiene que ganar si quiere seguir soñando con la permanencia, mientras que el Levante, segundo por la cola, tiene la misma urgencia.

Osasuna - Girona (sábado 21, 18:30)

Ambos equipos quieren los tres puntos para salir de la zona media de la tabla y seguir soñando con los puestos europeos.

Sevilla - Valencia (sábado 21, 21:00)

Los dos equipos necesitan la victoria para alejarse de los puestos del descenso, zona en la que ambos conjuntos están peligrosamente cerca.

Barça - Rayo Vallecano (domingo 22, 14:00)

Los azulgranas quieren la victoria para mantener o agrandar su distancia respecto al segundo clasificado, el Real Madrid, que actualmente es de 4 puntos, mientras que el Rayo buscará dar la campanada en territorio catalán.

Celta - Alavés (domingo 22, 16:15)

Los gallegos quieren mantener su plaza europea mientras que el conjunto babazorro necesita la victoria para salir del descenso.

Athletic - Betis (domingo 22, 18:30)

El Betis quiere defender su plaza europea en LaLiga mientras que el Athletic busca dar una alegría a su afición tras las derrotas ante el Barça y Girona.

Real Madrid - Atlético de Madrid (domingo 22, 21:00)

Los de Arbeloa necesitan los tres puntos para no perderle la estela al Barcelona, mientras que los de Simeone quieren asaltar el Bernabéu para mantener su tercera plaza en LaLiga.

Dónde ver la jornada 29 de LaLiga

Todos los encuentros se podrán seguir a través de Movistar Plus.