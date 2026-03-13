Bartomeu niega haber contratado perfiles falsos para criticar a sus rivales del Barça e insiste en que solo quería “monitorizar” las redes sociales

Mientras los candidatos Joan Laporta y Víctor Font ahondan en su agria batalla ante las elecciones del Barça del próximo domingo, el expresidente azulgrana Josep Maria Bartomeu ha vuelto este viernes a entrar en los juzgados de Barcelona. En esta ocasión de forma voluntaria, aunque en una causa en la que consta como investigado por un supuesto delito de administración desleal: el caso Barçagate, que desde hace cinco años está abierto para aclarar si Bartomeu encargó a la empresa i3Ventures, propiedad de Nicestream, la creación de perfiles en las redes sociales para arremeter contra sus rivales en el club. El presidente ha rechazado esa versión y ha asegurado que el encargo básicamente perseguía monitorizar lo que se hablaba del Barça en las redes sociales después de la salida de Neymar al PSG y en medio de un contexto complejo como fue el procés en su zenit, el año 2017, cuando se celebró el referéndum independentista en Cataluña.

“El Barça siempre ha tenido un control, un monitoreo, para saber qué pasa en las radios, en las televisiones, qué opinan los tertulianos…”, ha empezado explicando a los periodistas que aguardaban el final de su paso por los juzgados, para acabar asegurando que el contrato con Nicestream buscaba extender esa fiscalización sobre las redes sociales, donde hasta ese momento el club no tenía ningún control. El club pagó 2,3 millones de euros por esos informes, que se afrontaron de forma fraccionada por secciones. Bartomeu ha admitido que la junta no fue informada inicialmente del encargo de los trabajos.

Bartomeu, como quien fue su número dos Jaume Masferrer, ha rechazado el encargo de ningún tipo de perfil y, de existir, ha emplazado a los dirigentes de Nicestream a que den explicaciones sobre ello. “Nunca pedimos perfiles”, ha zanjado sobre el tema Bartomeu, versión que ha defendido también ante el juez Masferrer. Según su versión, solo pensaban “en la reputación del club” y nunca solicitaron “malhablar” de nadie.

Captura del informe de los Mossos sobre el caso "Barsa-gate"

El expresidente azulgrana ha señalado que tenía muchas ganas de acudir a los tribunales para explicar su versión de los hechos después de una instrucción que se ha alargado más de cinco años. “Ha sido muy largo, muchos años esperando el informe que los Mossos entregaron en julio pasado”, ha afirmado Bartomeu en las puertas de la Ciudad de la Justicia de L’Hospitalet. De hecho, se ha quejado de que justamente hace tres días su abogado recibió otro informe de la Policía autonómica de 6.000 páginas, por lo que una vez lo haya podido leer solicitará acudir de nuevo para testificar de forma voluntaria. Sus explicaciones han sido muy críticas con el informe policial, del que sostiene que recoge conversaciones telefónicas de forma sesgada.

El informe policial al que se refería, elaborado por los Mossos d’Esquadra y remitido al entonces Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, refería la existencia de al menos 138 informes elaborados por Nicestream en los dispositivos de Bartomeu, un centenar más de la veintena que el exmandatario entregó a los encargados de realizar la auditoría sobre el caso, destapado en febrero de 2020 por la Cadena SER. En tres años, el club pagó 2,3 millones de euros a Nicestream para que a través de las redes sociales hundiera a quienes eran sus rivales en el club.

El empresario del audiovisual, Jaume Roures, una de las víctimas de esa supuesta campaña de difamación logró que un juzgado le diera la razón en enero ante sus denuncias en una pieza vinculada al caso Barçaleaks. El Juzgado de lo Penal número 4 de Barcelona obligó tanto a Bartomeu como a su mano derecha Jaume Masferrer a pagar 6.000 euros y 3.000 euros de indemnización, respectivamente, además de otros 10.000 por el daño moral causado por sus ataques. El titular del juzgado dio por probadas las injurias graves, lo que podría ser una prueba más de que hubo administración desleal en el Barcelona en este caso, tal y como trata de averiguar el titular del caso.