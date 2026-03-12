La policía identifica a los ultras que atacaron un pub con hinchas del Lyon en la víspera del Celta-Olympique

Al menos tres heridos en la pelea multitudinaria iniciada por encapuchados que acudieron armados con palos en busca de una veintena de franceses en una zona de copas de Vigo

El partido de octavos de final de la Europa League que este jueves enfrentará al Celta de Vigo y el Olympique de Lyon en el estadio de Balaídos se ha convertido en choque de alto riesgo, con fuerte presencia policial y antidisturbios en las calles. Sobre todo tras el aperitivo de la noche del miércoles, cuando un grupo de encapuchados armados con palos y hasta tuberías, irrumpieron en un conocido pub de la zona de copas de O Areal. A las puertas del establecimiento, el Twenty Century Fox, unos 30 atacantes vestidos de negro, ultras del Celta, iniciaron una tumultuosa persecución contra una veintena de hinchas franceses que se encontraban en el exterior.

Según el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, la policía nacional “ha identificado ya a más de una veintena” entre los autores. Los agentes cuentan con vídeos realizados por particulares y procedentes de cámaras de seguridad en los que se ve cómo un numeroso grupo de personas con la cara oculta acorralan a sus rivales contra la entrada del local. Los encargados del pub cerraron las puertas y los encapuchados, que hablaban castellano, se agolparon para intentar entrar. Esta mañana se pueden ver los cristales del establecimiento completamente rotos. Fueron los encapuchados quienes golpearon las puertas tratando de pasar y continuar la pelea dentro, e incluso lanzaron bengalas.

Los franceses, por su parte, se enfrentaron a ellos armados con taburetes y se refugiaron en el local. De momento, según fuentes oficiales, no se han presentado denuncias por parte de los agredidos, pero se espera que la presente el pub por los daños sufridos en el inmueble histórico. Tampoco ha habido detenciones. La tensión se prolongó durante la madrugada, con los agentes desplegados por las zonas de ocio nocturno, alerta para prevenir nuevos enfrentamientos.

Como consecuencia de la bronca multitudinaria, al menos tres personas resultaron heridas leves, sobre todo por cortes de cristales, y necesitaron asistencia médica. Poco después de comenzar la trifulca, por un partido en el que Vigo recibe a más de 400 seguidores del Olympique de Lyon, se concentraron en esta zona próxima al puerto una quincena de coches del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local. Además, el 061 movilizó dos ambulancias y trasladó en una de ellas hasta un Punto de Atención Continuada a uno de los heridos, de nacionalidad francesa, para recibir puntos de sutura en los cortes sufridos.

“Hay que lamentar profundamente estos hechos intolerables y dejar trabajar a la policía en las diligencias abiertas”, ha pedido Abel Losada este mediodía. “Al ser declarado un partido de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, la policía ha preparado un dispositivo de seguridad muy importante”, advierte el subdelegado del Gobierno, “hay varios grupos antidisturbios en Vigo y además están activados otros grupos que no voy a comentar para no dar más información de la necesaria”.

“Quiero transmitir a la gente que vaya a disfrutar del partido con tranquilidad”, añade Losada, “y mando un mensaje a los violentos, sean del equipo que sean: sus acciones no quedarán impunes y no podrán evitar que Vigo disfrute del placer de tener un equipo compitiendo al máximo nivel en España y en Europa”. “El deporte y la violencia mezclan mal y los violentos deben estar fuera de los estadios y del ambiente deportivo”, concluye el representante del Ejecutivo central en la provincia, “necesitamos la cooperación de todos, también de los clubes, para lograrlo”.