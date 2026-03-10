Ir al contenido
Fútbol
Champions League

Atlético - Tottenham: horario y dónde ver el partido de la Champions League

Los de Simeone, favoritos en este duelo ante un rival a la baja, que pelea por no descender

Los jugadores del Atlético de Madrid, en el entrenamiento previo al duelo ante el Tottenham. Mariscal (EFE)
El País
El País

El Atlético de Madrid recibe al Tottenham en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League. El equipo dirigido por el Cholo Simeone es favorito para imponerse en esta eliminatoria ante un Tottenham que pasa por un mal momento deportivo. El conjunto inglés, millonario en sus inversiones, ocupa la 16ª plaza en la Premier y está pelando por no bajar a la Segunda División de Inglaterra. Griezmann no se marcha y será una de las armas del Atlético en esta ronda.

Horario y donde ver el Atlético-Tottenham

Atlético ATM
Tottenham TOT
Movistar Liga de Campeones

El partido entre el Atlético y el Tottenham se jugará a las 21.00 horas y se podrá ver en Movistar Liga de Campeones 2.

Resto de partidos:

Galatasaray-Liverpool

Galatasaray GAL
Liverpool LIV
Movistar Liga de Campeones

Atalanta-Bayern de Munich

Atalanta ATA
Bayern BAY
Movistar Liga de Campeones

