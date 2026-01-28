Benfica - Real Madrid en directo | Los blancos sufren en los primeros minutos de la primera aparte
Los de Arbeloa están siendo asediados por un buen Benfica, pero un salvador Courtois mantiene el 0-0.
El Real Madrid busca hacer oficial su clasificación entre los primero ocho equipos para la siguiente ronda de la Champions League con una victoria ante el Benfica de Mourinho. Los blancos, que están sufriendo en defensa, van terceros en la clasificación, pero empatados a puntos con el Liverpool y a dos puntos del decimotercero, por lo que una derrota podría dejarles fuera de los ocho primeros. El Benfica por su parte necesita los tres puntos si quiere seguir con opciones de jugar el playoff, ya que actualmente está a dos puntos de distancia de el puesto 24, el que da acceso a disputar los dieciseisavos de final. Uno de los mayores atractivos del encuentro es el duelo entre aprendiz y maestro en los banquillos, Arbeloa y Mourinho, ya que se conocen bien desde su etapa en el club blanco.
Otra ocasión para el Benfica
Prestianni se planta en el área tras una gran jugada colectiva, pero al disparar Bellingham le bloquea. Está sufriendo el Madrid.
¡Paradón de Courtois!
Prestianni, muy solo, dispara desde la frontal del área a la escuadra, pero el belga desvía con lo justo para mandar el balón al palo.
Penalti anulado para el Benfica
Bellingham derriba a Prestianni, pero el colegiado, tras ver el VAR, anula la acción al tocar primero el inglés el balón.
¡La tuvo Pavlidis!
Un gran pase de Sudakov dejaba al delantero sólo ante Courtois, pero Pavlidis no acertó en el control. Saque de puerta para el Madrid.
Amarilla para Barreiro
El jugador del Benfica ve la cartulina amarilla por parar con una segada una jugada prometedora de Vinicius.
Primera acción de peligro del Benfica!
Tomás Araújo mandó el balón fuera rozando el poste derecho tras hacerse con el balón dentro del área después de unos rebotes tras la salida de un córner.
Primeros minutos de imprecisiones para ambos equipos
El campo está muy mojado y dificulta la correcta circulación del balón.
¡Comienza el partido en Lisboa!
El Madrid pone a rodar el ante la presión del Benfica.
Ya salen al terreno de juego ambos equipos tras finalizar el calentamiento
Real Madrid y Benfica salen al verde arropados bajo el himno de la Champions, ya listos para que empiece el encuentro.
Arbeloa vs Mourinho, un duelo esperado
Aprendiz y maestro se verán las caras años después de coincidir en el Real Madrid cuando el ex lateral estaba a las órdenes del luso.
¡Ya saltan los jugadores blancos al terreno de juego!
El Madrid inicia en el Estadio da Luz sus labores de calentamiento bajo la intensa lluvia que agita la capital portuguesa.
¡Y del Benfica!
Mourinho apuesta por Trubin, Aursnes, Sudakov, Pavlidis, Dedic, Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Dahl, Otamendi y Tomás Araújo.
Ya tenemos XI del Real Madrid
Arbeloa sale con Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Güler, Tchouameni, Bellingham, Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
¡Hola a todos! Un placer estar con vosotros para contaros en directo el partido entre Benfica y Real Madrid. Los blancos se juegan el puesto entre los ocho primeros, mientras que los portugueses necesitan los tres puntos para clasificarse.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.