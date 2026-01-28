Benfica - Real Madrid en directo | Los blancos sufren en los primeros minutos de la primera aparte

Arda Guler y Kylian Mbappé, durante el partido ante el Mónaco.

Los de Arbeloa están siendo asediados por un buen Benfica, pero un salvador Courtois mantiene el 0-0.

El Real Madrid busca hacer oficial su clasificación entre los primero ocho equipos para la siguiente ronda de la Champions League con una victoria ante el Benfica de Mourinho. Los blancos, que están sufriendo en defensa, van terceros en la clasificación, pero empatados a puntos con el Liverpool y a dos puntos del decimotercero, por lo que una derrota podría dejarles fuera de los ocho primeros. El Benfica por su parte necesita los tres puntos si quiere seguir con opciones de jugar el playoff, ya que actualmente está a dos puntos de distancia de el puesto 24, el que da acceso a disputar los dieciseisavos de final. Uno de los mayores atractivos del encuentro es el duelo entre aprendiz y maestro en los banquillos, Arbeloa y Mourinho, ya que se conocen bien desde su etapa en el club blanco.