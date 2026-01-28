Ir al contenido
Fútbol
Benfica BEN
0
Real Madrid RMA
0
27'
1ª parte
En directo

Benfica - Real Madrid en directo | Los blancos sufren en los primeros minutos de la primera aparte

Los de Arbeloa están siendo asediados por un buen Benfica, pero un salvador Courtois mantiene el 0-0.

Benfica Real Madrid
Mikel Muñoz
El Real Madrid busca hacer oficial su clasificación entre los primero ocho equipos para la siguiente ronda de la Champions League con una victoria ante el Benfica de Mourinho. Los blancos, que están sufriendo en defensa, van terceros en la clasificación, pero empatados a puntos con el Liverpool y a dos puntos del decimotercero, por lo que una derrota podría dejarles fuera de los ocho primeros. El Benfica por su parte necesita los tres puntos si quiere seguir con opciones de jugar el playoff, ya que actualmente está a dos puntos de distancia de el puesto 24, el que da acceso a disputar los dieciseisavos de final. Uno de los mayores atractivos del encuentro es el duelo entre aprendiz y maestro en los banquillos, Arbeloa y Mourinho, ya que se conocen bien desde su etapa en el club blanco.

Publicaciones nuevas
Mikel Muñoz
Mikel Muñoz

Otra ocasión para el Benfica

Prestianni se planta en el área tras una gran jugada colectiva, pero al disparar Bellingham le bloquea. Está sufriendo el Madrid.

Mikel Muñoz
Mikel Muñoz

¡Paradón de Courtois!

Prestianni, muy solo, dispara desde la frontal del área a la escuadra, pero el belga desvía con lo justo para mandar el balón al palo.

Mikel Muñoz
Mikel Muñoz

Penalti anulado para el Benfica

Bellingham derriba a Prestianni, pero el colegiado, tras ver el VAR, anula la acción al tocar primero el inglés el balón.

Mikel Muñoz
Mikel Muñoz

¡La tuvo Pavlidis!

Un gran pase de Sudakov dejaba al delantero sólo ante Courtois, pero Pavlidis no acertó en el control. Saque de puerta para el Madrid.

Amarilla para Barreiro

El jugador del Benfica ve la cartulina amarilla por parar con una segada una jugada prometedora de Vinicius.

Mikel Muñoz
Mikel Muñoz

Primera acción de peligro del Benfica!

Tomás Araújo mandó el balón fuera rozando el poste derecho tras hacerse con el balón dentro del área después de unos rebotes tras la salida de un córner.

Mikel Muñoz
Mikel Muñoz

Primeros minutos de imprecisiones para ambos equipos

El campo está muy mojado y dificulta la correcta circulación del balón.

¡Comienza el partido en Lisboa!

El Madrid pone a rodar el ante la presión del Benfica.

Mikel Muñoz
Mikel Muñoz

Ya salen al terreno de juego ambos equipos tras finalizar el calentamiento

Real Madrid y Benfica salen al verde arropados bajo el himno de la Champions, ya listos para que empiece el encuentro.

Mikel Muñoz
Mikel Muñoz

Arbeloa vs Mourinho, un duelo esperado

Aprendiz y maestro se verán las caras años después de coincidir en el Real Madrid cuando el ex lateral estaba a las órdenes del luso.

Mikel Muñoz
Mikel Muñoz

¡Ya saltan los jugadores blancos al terreno de juego!

El Madrid inicia en el Estadio da Luz sus labores de calentamiento bajo la intensa lluvia que agita la capital portuguesa.

Mikel Muñoz
Mikel Muñoz

¡Y del Benfica!

Mourinho apuesta por Trubin, Aursnes, Sudakov, Pavlidis, Dedic, Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Dahl, Otamendi y Tomás Araújo.

Mikel Muñoz
Mikel Muñoz

Ya tenemos XI del Real Madrid

Arbeloa sale con Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Güler, Tchouameni, Bellingham, Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Mikel Muñoz
Mikel Muñoz

¡Hola a todos! Un placer estar con vosotros para contaros en directo el partido entre Benfica y Real Madrid. Los blancos se juegan el puesto entre los ocho primeros, mientras que los portugueses necesitan los tres puntos para clasificarse.

