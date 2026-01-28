Barcelona - Copenhague en directo | El equipo danés golpea primero

El equipo azulgrana recibe un gol nada más comenzar el encuentro y se complica de inicio acabar en el top-8.

El Barcelona afronta ante el Copenhague un envite con pasarela directa para los octavos de final de la Champions, siempre y cuando gane y, de paso, marque unos cuantos goles, confiado como anda con el buen momento de Lamine Yalmal y Dani Olmo. Más que nada porque tiene un golaverage de +5 y está con los mismos puntos que el PSG (+10), Newcastle (+10) y Chelsea (+6), que están por delante, y el Sporting (+5), Manchester City (+4), Atlético de Madrid (+3) y Atalanta (+1). En caso de que se le tuerza la noche, deberá jugar el playoff previo a los octavos.

Juega de local el Barcelona y Flick recupera a Ferran Torres -máximo goleador del equipo del curso con 15 dianas- para el duelo, en el que no podrán jugar los lesionados Pedri y Gavi, además del sancionado De Jong. De ahí que la duda del encuentro es saber quién actuará en la medular, si Eric García o Casadó.