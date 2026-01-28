Barcelona - Copenhague en directo | El equipo danés golpea primero
El equipo azulgrana recibe un gol nada más comenzar el encuentro y se complica de inicio acabar en el top-8.
El Barcelona afronta ante el Copenhague un envite con pasarela directa para los octavos de final de la Champions, siempre y cuando gane y, de paso, marque unos cuantos goles, confiado como anda con el buen momento de Lamine Yalmal y Dani Olmo. Más que nada porque tiene un golaverage de +5 y está con los mismos puntos que el PSG (+10), Newcastle (+10) y Chelsea (+6), que están por delante, y el Sporting (+5), Manchester City (+4), Atlético de Madrid (+3) y Atalanta (+1). En caso de que se le tuerza la noche, deberá jugar el playoff previo a los octavos.
Juega de local el Barcelona y Flick recupera a Ferran Torres -máximo goleador del equipo del curso con 15 dianas- para el duelo, en el que no podrán jugar los lesionados Pedri y Gavi, además del sancionado De Jong. De ahí que la duda del encuentro es saber quién actuará en la medular, si Eric García o Casadó.
El Copenhague se crece
BAR, 0 – COP, 1 (M. 25)
El Copenhague ha conseguido adormilar un poco el encuentro, al punto que en los últimos minutos ha tenido más el balón que el rival. Resulta que al Barça se le ven las costuran en el eje del campo, pues acusa la falta de Pedri, De Jong y hasta de Gavi, futbolistas que dan posesión y criterio.
Y para que el fútbol llegue a buen puerto, los medios tienen que tener más protagonismo, mover la pelota más rápido y leer las rendijas.
El Copenhague ya pierde tiempo...
BAR, 0 – COP, 1 (M. 20)
No hay mejor comienzo para el Copenhague que marcar y poder recular, que cerrar las líneas de pase y juntarse con su portero. Se trata de defender y confiar en que llegará alguna contra para que el Barça mire el reloj y se desespere.
De ahí que todo el rato que el balón sale por la línea de fondo o lateral, los jugadores retrasen en lo posible volverlo a poner sobre el tapete. El colegiado ya les ha advertido en un par de ocasiones.
El Barça responde sin puntería
BAR, 0 – COP, 1 (M. 15)
El Barcelona levanta la cabeza y el ánimo, recuperando y tocando en campo rival. Buenas jugadas trenzadas, fútbol de ritmo endiablado que si no se le atraganta al Copenhague es por la habilidad del portero de escupir cuantos balones le llegan. Primero salvó un mano a mano con Lewandowski y después sacó una mano fabulosa a un chut de Eric que tocó en la maraña de piernas rivales antes de enfocar la portería.
Lo intenta el Barça pero, de momento, se queda con las ganas.
El Barça toca pero no cierra
BAR, 0 – COP, 1 (M. 10)
El Barça quiere y atesora la pelota, al tiempo que el rival se planta con un bloque medio que va reculando a medida que el Barcelona avanza con el esférico entre los pies. Juega el Copenhague muy junto, con escasos metros entre las líneas y entre cada una de las piezas, lo que se presupone complicará al Barça jugar por los pasillos interiores. De recuperar el balón, el conjunto danés, como ya ha demostrado en el gol, sale a la contra. Y ahí es donde debe poner el foco el Barcelona, en las denominadas vigilancias ofensivas. O, lo que es lo mismo, marcar al rival de cerca por más que tu equipo tenga el balón. Con eso se limitan las contras, al menos su peligrosidad. De momento, no lo ha hecho de inicio y ya se ha pegado de bruces con la realidad.
¡Gol del Copenhague!
BAR, 0 – COP, 1
El Barça palidece de inicio tras una contra del rival. Pase por el interior y el delantero Dadason la envía a la red.
¡Comienza el partido!
El colegiado indica el inicio del encuentro... ¡Y la pelota comienza a rodar!
Vamos allá.
Cinco minutos para el pitido inicial...
Los jugadores del Barça ya han acabado el calentamiento previo al encuentro y se han retirado a los vestuarios para escuchar las últimas indicaciones del técnico Hansi Flick. ¡En breves comenzará el encuentro!
Hansi Flick alteró sin alterar el sistema táctico del Barcelona. El mediocentro de su equipo dejó de actuar en solitario para encontrarse con un compañero a su lado. “No es un cambio, es lo mismo. Solo lo ha invertido. Antes jugaba con un pivote y dos interiores, ahora son dos mediocentros y un mediapunta. Es lo mismo, sigue siendo un 4-3-3”, justificaban desde los despachos de la Ciudad Deportiva, convencidos de que el preparador alemán tiene la capacidad para mejorar a sus futbolistas. Es decir, para que alcancen un mejor rendimiento, algo que, según las mismas fuentes, no pasaba con Xavi. No falló Flick, pocos potenciaron su nivel la campaña pasada como Frenkie de Jong y Pedri. Juntos, en el eje del centro del campo, se mejoraron mutuamente para después impulsar a Lamine, Lewandowski y Raphinha. El problema es que este miércoles, frente al Copenhague (21.00, Movistar), el técnico azulgrana no podrá contar ni con el canario ni con el holandés. Justo en el momento en el que el Barcelona se juega colarse entre los ocho primeros de la fase de liga de la Champions League.
Pedro ‘Dro’ Fernández se marcha al PSG a cambio de 8,2 millones de euros. Es decir, una de las perlas de La Masia, mimado por Hansi Flick después de la pretemporada, decidió dejar el club que lo formó. “Ha sido una situación desagradable”, confesó Joan Laporta, “Como entrenador pones mucha energía en ayudar a los jugadores a mejorar y darles confianza, pero también hay mucha gente alrededor de ellos”, confesó el preparador alemán. En un mediocampo minado de talento, Dro no contaba con el protagonismo deseado. Cree que lo encontrará en el PSG bajo el mando de Luis Enrique y con Vitinha, Fabián Ruiz, Joao Neves, Zaïre-Emery, Mayulu y Kang-Lee, entre otros. Debutó en septiembre ante la Real y acumulaba un total de 148 minutos en el primer equipo. Tiene 18 años.
Las posibles alternativas desde el banquillo
Estos son los jugadores que aguardan a su oportunidad desde el banquillo:
Barcelona: Szczesny (p); Araujo, Ferran Torres, Rashford, Casadó, Roony, Bernal, Jofre, Kochen y Tommy.
Copenhague: Runnarsson, Buur Garananga, Claesson, Moukoko, Robert, Madsen, Moalen, Hojer, Ankamafio y West.
Los árbitros del encuentro
Árbitro: Benoît Bastien (FRA).
Árbitros asistentes: Hicham Zakrani (FRA) y Aurélien Berthomieu (FRA).
Cuarto árbitro: Thomas Leonard (FRA).
Árbitro Asistente de Vídeo: Bram Van Driessche (BEL).
Asistente del Árbitro Asistente de Vídeo: Bert Put (BEL).
El Barça, ganar y golear
El Barcelona debe ganar y golear si quiere acabar en el top-8 y clasificarse para los octavos de final de la Champions sin pasar por los playoffs. Tiene un golaverage de +5 y está con los mismos puntos que el PSG (+10), Newcastle (+10) y Chelsea (+6), que están por delante, y el Sporting (+5), Manchester City (+4), Atlético de Madrid (+3) y Atalanta (+1). En caso de que se le tuerza la noche, deberá jugar el playoff previo a los octavos.
El XI del Copenhague
XI del FC Copenhague: Kotarski, Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Marcos López, Meling, Achouri, William Clem, Larsson, Dadason y Elyounoussi.
El once de Flick
Flick ya ha revelado el equipo titular: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric, Olmo, Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Lewandowski.
Vemos que el técnico alemán apuesta por Eric y Olmo en el centro del campo para suplir a De Jong y Pedri. Gerard Martín se mantiene en la defensa, al tiempo que regresan Koundé, Balde y Fermín.
¡Hola a todos!
Un placer estar con vosotros para contaros en directo el encuentro entre el Barcelona y el Copenhague, el último de la primera fase de la Champions.
El Barça se juega el pase directo al top-8, a los octavos de final. Para ello, deberá ganar y cuantos más goles haga, mejor, ya que hay varios equipos con los mismos puntos en la clasificación.
¡Vamos allá!
