Barcelona - Athletic, en directo, la semifinal de la Supercopa de España en vivo
El equipo de Flick, que suma ocho triunfos seguidos, se bate con un rival irregular durante el curso
El Barcelona y el Athletic abren la Supercopa de España con la primera semifinal del torneo, que se disputa en Yeda (Arabia Saudí) este miércoles a partir de las 20.00 (hora peninsular). Llega el Barça en combustión, con ocho triunfos seguidos entre todas las competiciones, sin conocer la derrota desde el 25 de noviembre en Londres ante el Chelsea. Para el duelo, Flick cuenta con todos sus jugadores menos Christensen y Gavi, lesionados de larga duración, y la ausencia de última hora de Ter Stegen, quien debió regresar a Barcelona tras lesionarse en la última sesión. Lamine no se entrenó con sus compañeros, realizando trabajo específico en el gimnasio, pero se espera que pueda jugar. El Athletic, por su parte, lleva una temporada muy irregular, asentado en el ecuador de la tabla de la Liga, contra las cuerdas en la Champions y de pie en la Copa. Ernesto Valverde no podrá contar con Yuri, Laporte, Maroan, Beñat Prados y Egiluz, además de Yeray Álvarez, sancionado por la UEFA. Y es duda Mikel Vesga, que abandonó el campo en el entrenamiento previo al envite por “molestias en la zona lumbar”.
