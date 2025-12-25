El Cádiz CF consolida su compromiso con el feminismo y los derechos LGTBI+

Una de las acciones de esta temporada de 'Estadio de tolerancia', iniciativa impulsada por la Fundación Cádiz CF y la Agrupación Deportiva Ibérica para fomentar el respeto de los derechos LGTBI+ en el deporte.

El estadio del equipo gaditano se convierte en pionero en el fútbol profesional en la lucha contra el machismo y la lgtbifobia al instalar un Punto Violeta y otro Arcoíris

El Cádiz Club de Fútbol organizó el pasado domingo un acto de compromiso con el feminismo y los derechos LGTBI+ en su estadio. Justo antes del último partido de 2025 en el Nuevo Mirandilla, que enfrentó al equipo gaditano con el Castellón (victoria de los andaluces por 2-0 en la jornada 19ª de Segunda en un duelo entre aspirantes directos para ascender a Primera), celebraron el éxito de Estadio de Tolerancia. Esta iniciativa arrancó en agosto y en los encuentros que el Cádiz CF ha jugado como local a lo largo de la temporada, se han instalado varios Puntos Violeta y Arcoíris, en los que las entidades de defensa de derechos podían interactuar con la afición, distribuir material divulgativo y visibilizar su labor contra el machismo, la violencia de género, el racismo, o la lgtbifobia.

El domingo, el club anunció el establecimiento permanente en su estadio de esos puntos —en el fondo sur del campo—, donde también se podrán denunciar a partir de ahora actos machistas y lgtbifóbicos observados en el recinto deportivo. Los impulsores de Estadio de Tolerancia son la Fundación Cádiz CF junto a la Agrupación Deportiva Ibérica (ADI), que reúne a las entidades deportivas LGTBI+ de España y Portugal, y de la que forma parte la fundación cadista. “El Cádiz CF ha convertido su estadio en el primer espacio del fútbol profesional español en contar con dichas herramientas para prevenir violencia y discriminación por razón o identidad de género y por orientación sexual”, celebraron los promotores de la medida.

Mientras en el fútbol femenino hay algunos poderosos referentes lésbicos, como Alexia Putellas o Jennifer Hermoso, en el sector masculino destaca la escasa visibilidad LGTBI+. En 2023, Jakub Jankto se convirtió en el primer jugador visible en activo de la Liga española, entonces en propiedad del Getafe y cedido después al Sparta de Praga. Lo hizo con un mensaje en sus redes sociales: “Soy homosexual y no quiero esconderme más”. Hay otros casos en el fútbol español, como el de Alberto Lejárraga Rubio (portero del UD San Sebastián de los Reyes, en 1ª RFEF) que ha hablado abiertamente de su homosexualidad. Su visibilidad fue muy celebrada, pero también atacada, sobre todo en sus perfiles de redes. “Dedicarme al fútbol me ha echado muy para atrás para poder hablar de mi orientación sexual”, afirmó.

En abril de 2016, el entonces árbitro Jesús Tomillero también habló públicamente de su homosexualidad. Tenía 21 años y recibió tanto odio que un mes después del anuncio, decidió dejar de arbitrar y montar Roja Directa, que combate la lgtbifobia en el fútbol. Justamente esta organización distinguió al Cádiz CF por su liderazgo en la promoción de un deporte seguro, inclusivo y respetuoso.

“Los objetivos principales de Estadio de Tolerancia son sensibilizar a la afición cadista y a la sociedad en general sobre problemáticas sociales vinculadas a los delitos de odio”, detallaron desde la Fundación Cádiz CF y ADI. Además de fomentar la participación de los asistentes al estadio Nuevo Mirandilla en causas sociales, la iniciativa “busca ofrecer visibilidad a entidades que trabajan por la inclusión y la defensa de los derechos humanos, utilizar el poder del fútbol como herramienta de transformación social”.

“El fútbol tiene que ponerse al día en muchos puntos y uno de ellos es la visibilidad LGTBI+”, lanza Víctor Gutiérrez, deportista visible que ha jugado como waterpolista profesional. El también diputado socialista y secretario de políticas LGTBI+ del PSOE considera que los gestos en favor de la diversidad son “muy importantes”. Así valora la propuesta de la FIFA de convertir uno de los encuentros de la Copa del Mundo 2026, que se celebra el próximo verano en EE UU, México y Canadá, en el partido del Orgullo.

El encuentro, que se celebrará en Seattle, será ―porque así lo quiso el destino tras el sorteo de la fase de grupos del campeonato― el que enfrente a Egipto contra Irán. Ambos países persiguen la homosexualidad y han mostrado su oposición al evento que busca celebrar y defender los derechos LGTBI+. A pesar de las quejas, por el momento la FIFA mantiene sus planes. “Cuando estamos hablando de derechos LGTBI+ estamos hablando de derechos humanos”, recuerda Gutiérrez.

Esta misma semana la Fundación Cádiz CF ha sido distinguida con el reconocimiento de Espacio libre de lgtbifobia, otorgado por la Junta de Andalucía, “por su posicionamiento como agente social comprometido con los derechos humanos, la convivencia y la construcción de comunidades seguras e inclusivas”. Este distintivo, concedido por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, visibiliza aquellos entornos de Andalucía que funcionan como espacios de seguridad, plena igualdad, respeto y libertad para las personas LGTBI+.