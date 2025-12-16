El sindicato de los árbitros responde a Florentino Pérez: “El arbitraje no puede ser utilizado como excusa de malos resultados deportivos”

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) destaca que ningún colegiado ha sido investigado ni imputado por el caso Negreira. Laporta también contesta al presidente del Madrid: “Están más preocupados de nosotros que de lo que realmente se tienen que preocupar”

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), considerado como el sindicato de los colegiados españoles, ha emitido un comunicado en el que se expresa con dureza ante las últimas declaraciones de Florentino Pérez, el presidente del Madrid. En ellas, el máximo dirigente del conjunto blanco atacó a los árbitros por sus supuestas malas actuaciones contra su equipo, al mismo tiempo que aseguró que el Caso Negreira “es el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo”.

“El colectivo arbitral español actúa con independencia, rigor y profesionalidad, y no forma parte de ninguna trama ni connivencia con intereses de clubes o dirigentes”, afirmó el AESAF en su comunicado. “En el denominado Caso Negreira, ningún árbitro ha sido investigado ni imputado en todo el tiempo de instrucción. No podemos dar por válida la acusación de corrupción sobre la figura de los árbitros”, añade el sindicato.

Al mismo tiempo, el representante de los colegiados españoles recuerda que el arbitraje no puede ser considerado como una excusa: “Entendemos que el arbitraje no puede ser utilizado como excusa para justificar resultados deportivos. El fútbol se gana y se pierde en el terreno de juego”. Al mismo tiempo, el sindicato ejerció una defensa de Pablo González Fuertes, colegiado nombrado por nombre y apellidos por Florentino Pérez como responsable de una conspiración arbitral contra el Madrid. “AESAF expresa su apoyo al compañero Pablo González Fuertes y a todos los árbitros y árbitras de España, cuya labor profesional y personal merece respeto institucional y social. Rechazamos cualquier intento de personalizar ataques o deslegitimar públicamente a colegiados sin fundamentos”, se añade.

“Queremos manifestar que la acusación de amenazas en la rueda de prensa de la Final de la Copa del Rey de la temporada 2024-25 no se ajusta a la realidad, y es, cuando menos, una falsedad”, se aclara, para advertir que declaraciones como las efectuadas por el presidente del Madrid pueden ser muy perjudiciales en la cultura del fútbol. “AESAF advierte de que cualquier manifestación pública realizada desde posiciones de influencia tiene un impacto directo en la cultura del fútbol y del arbitraje, y deriva —de forma directa o indirecta— en episodios de violencia y agresión contra los colegiados en todos los niveles", se aclara.

A mediodía, también ha hablado el presidente del FC Barcelona, que declaró como testigo en el juicio del caso Negreira hace pocos días. El mandatario azulgrana ha respondido a las declaraciones de Florentino Pérez: “Antes era barcelonitis, pero ahora ya es barcelonitis aguda. Veo que la Barcelonitis está instalada en el corazón del madridismo”, ironizó, antes de la comida de representantes de las directivas del FC Barcelona y del Guadalajara previa al partido de Copa de esta noche a las 21.00. “Todo eso a nosotros ya nos va bien”, agregó. “Quiere decir que están más preocupados de nosotros que de lo que realmente se tienen que preocupar”, insistió Laporta.

El presidente azulgrana considera que si Florentino Pérez ha cambiado de estrategia y de discurso en sus relaciones con el Barcelona, “posiblemente es porque hace un año había ciertas coincidencias en algunos proyectos y ahora, a la vista de que ese proyecto no ha fructificado, no ha cuajado”, en referencia a la Suprerliga. “Nosotros tenemos un posicionamiento claro de llegar a un acuerdo con la UEFA y creo que es lo mejor para nuestro club”, concluyó Laporta.