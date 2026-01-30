Ir al contenido
_
_
_
_
Ciclismo
Ciclismo

El Tour de Francia invita al Caja Rural a disputar la próxima edición, que parte de Barcelona

Por primera vez desde 2013 habrá dos equipos españoles en la salida con el conjunto navarro, como el Movistar, que no disputaba la ‘grande boucle’ desde 1988

Tour de Francia Caja Rural
Carlos Arribas
Carlos Arribas
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Alertados desde hace días de la más que segura posibilidad de volver a la grande boucle, los dirigentes del Caja Rural ya estaban encargando en Pamplona pañuelos rojos para que sus ciclistas los luzcan en el Tour de Francia el día de San Fermín por las calles de Carcasona, de donde partirá la cuarta etapa de una carrera que saldrá de Barcelona el sábado 4 de julio. Seguirán así la tradición iniciada por el entonces Reynolds, ahora Movistar, el otro equipo navarro que disputará el Tour de Francia, y celebrarán su regreso a la mejor carrera del mundo, 38 años después de su última participación, cuando, con bicicletas Orbea, la dirección de Txomin Perurena y el liderazgo en la carretera de Marino Lejarreta, formaron parte del pelotón que hizo ganar el maillot amarillo a Perico Delgado. Aquel año, seis equipos españoles –Caja Rural, Reynolds, Teka, BH, Kelme, y Fagor—participaron en la carrera. En 2026 serán solo dos, y ya es un éxito, pues entre 2014 y 2025 solo participó uno, el Movistar de Valverde y Nairo.

El Caja Rural, sin embargo, no participará en la Vuelta, que también, como el Tour, propiedad de la compañía francesa ASO, anunció así mismo su lista de invitados. En su lugar regresará a la ronda española, junto al Burgos, otro equipo navarro, el Kern, castigado en 2025 pese a haber conseguido tres victorias de etapa etapa en la edición de 2024.

“Es un reconocimiento a la fidelidad del Caja Rural con el ciclismo”, se felicitó el rival, Eusebio Unzue, mánager general del Movistar. Con todo su recuerdo de viejas glorias y ciclismo antiguo, el regreso del histórico equipo de Alsasua tiene más que ver con las nuevas formas de regulación del ciclismo, los ranking establecidos por la Unión Ciclista Internacional (UCI) con puntos logrados en las diversas carreras. Las pruebas del WorldTour, como el Tour de Francia o la Vuelta a España, están obligadas a incluir en su lista de 23 equipos a los 18 del WorldTour --Alpecin, Bahréin, Decathlon, EF, Groupama, Ineos, Lidl, Lotto, Movistar, NSN, Red Bull, Soudal, Jayco, PicNic, Visma, UAE, Uno-X, y Astana—y a los tres primeros de la Segunda División, los llamados ProTour, que son los suizos del Tudor de Alaphilippe, el Pinarello de Tom Pidcock, y los franceses del Cofidis. Para los dos restantes, las wildcards, el organizador tiene libertad plena. El Tour zanjó remitiéndose al ranking e invitando al cuarto, Total, y al quinto, Caja Rural, del ProTour. La Vuelta, buscando alternancia entre los equipos españoles, mantuvo al Burgos, rechazó al Euskaltel e invitó al Kern.

“Nuestro objetivo será ambicioso pero realista: intentar luchar por una victoria de etapa y dejarnos ver en la carrera más seguida del mundo”, dice José Miguel Fernández, director del Caja Rural, en un comunicado enviado por un equipo que junto a grandes veteranos, como el sprinter colombiano Fernando Gaviria, el catalán Joan Bou o el aragonés Fernando Barceló, cuenta con algunos de los jóvenes más prometedores del pelotón español, como los catalanes Abel Balderstone, de 25 años y campeón de España contrarreloj, o el escalador leridano Jan Castellón, de 22 años, que está participando en el AlUla Tour, junto a equipos WorldTour, y terminó décimo el jueves en la gran etapa de montaña. “Llegar hasta aquí es el resultado de muchos años de trabajo, constancia y crecimiento como estructura y valoramos profundamente esta oportunidad que nos brinda ASO”.

El Tour de Francia no es la única carrera del WorldTour que ha remitido invitación al Caja Rural, que también estará en el Tour de Auvergne (nueva denominación de la Dauphiné), Tour de Flandes, Lieja y Flecha Valona.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_