El Tour de Francia invita al Caja Rural a disputar la próxima edición, que parte de Barcelona

Alertados desde hace días de la más que segura posibilidad de volver a la grande boucle, los dirigentes del Caja Rural ya estaban encargando en Pamplona pañuelos rojos para que sus ciclistas los luzcan en el Tour de Francia el día de San Fermín por las calles de Carcasona, de donde partirá la cuarta etapa de una carrera que saldrá de Barcelona el sábado 4 de julio. Seguirán así la tradición iniciada por el entonces Reynolds, ahora Movistar, el otro equipo navarro que disputará el Tour de Francia, y celebrarán su regreso a la mejor carrera del mundo, 38 años después de su última participación, cuando, con bicicletas Orbea, la dirección de Txomin Perurena y el liderazgo en la carretera de Marino Lejarreta, formaron parte del pelotón que hizo ganar el maillot amarillo a Perico Delgado. Aquel año, seis equipos españoles –Caja Rural, Reynolds, Teka, BH, Kelme, y Fagor—participaron en la carrera. En 2026 serán solo dos, y ya es un éxito, pues entre 2014 y 2025 solo participó uno, el Movistar de Valverde y Nairo.

El Caja Rural, sin embargo, no participará en la Vuelta, que también, como el Tour, propiedad de la compañía francesa ASO, anunció así mismo su lista de invitados. En su lugar regresará a la ronda española, junto al Burgos, otro equipo navarro, el Kern, castigado en 2025 pese a haber conseguido tres victorias de etapa etapa en la edición de 2024.

“Es un reconocimiento a la fidelidad del Caja Rural con el ciclismo”, se felicitó el rival, Eusebio Unzue, mánager general del Movistar. Con todo su recuerdo de viejas glorias y ciclismo antiguo, el regreso del histórico equipo de Alsasua tiene más que ver con las nuevas formas de regulación del ciclismo, los ranking establecidos por la Unión Ciclista Internacional (UCI) con puntos logrados en las diversas carreras. Las pruebas del WorldTour, como el Tour de Francia o la Vuelta a España, están obligadas a incluir en su lista de 23 equipos a los 18 del WorldTour --Alpecin, Bahréin, Decathlon, EF, Groupama, Ineos, Lidl, Lotto, Movistar, NSN, Red Bull, Soudal, Jayco, PicNic, Visma, UAE, Uno-X, y Astana—y a los tres primeros de la Segunda División, los llamados ProTour, que son los suizos del Tudor de Alaphilippe, el Pinarello de Tom Pidcock, y los franceses del Cofidis. Para los dos restantes, las wildcards, el organizador tiene libertad plena. El Tour zanjó remitiéndose al ranking e invitando al cuarto, Total, y al quinto, Caja Rural, del ProTour. La Vuelta, buscando alternancia entre los equipos españoles, mantuvo al Burgos, rechazó al Euskaltel e invitó al Kern.

“Nuestro objetivo será ambicioso pero realista: intentar luchar por una victoria de etapa y dejarnos ver en la carrera más seguida del mundo”, dice José Miguel Fernández, director del Caja Rural, en un comunicado enviado por un equipo que junto a grandes veteranos, como el sprinter colombiano Fernando Gaviria, el catalán Joan Bou o el aragonés Fernando Barceló, cuenta con algunos de los jóvenes más prometedores del pelotón español, como los catalanes Abel Balderstone, de 25 años y campeón de España contrarreloj, o el escalador leridano Jan Castellón, de 22 años, que está participando en el AlUla Tour, junto a equipos WorldTour, y terminó décimo el jueves en la gran etapa de montaña. “Llegar hasta aquí es el resultado de muchos años de trabajo, constancia y crecimiento como estructura y valoramos profundamente esta oportunidad que nos brinda ASO”.

El Tour de Francia no es la única carrera del WorldTour que ha remitido invitación al Caja Rural, que también estará en el Tour de Auvergne (nueva denominación de la Dauphiné), Tour de Flandes, Lieja y Flecha Valona.