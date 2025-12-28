2026: la rebelión del pelotón contra Tadej Pogacar, el mejor ciclista de la historia

El esloveno descubrió en la temporada 2025 la paradoja de la perfección que gusta y cansa a los aficionados por igual, y que deprime a los rivales y lleva a la desmotivación

Pogacar mira hacia atrás e inclina la cabeza lateralmente para indicarle a Majka que acelere, con un ritmo solo asequible para el dios del ciclismo. Simultáneamente, los aficionados notamos sentimientos encontrados. Da igual la distancia a meta, sabemos que va a atacar. ¿A quién no le emociona un ataque? La acción que da sentido al relato, a las horas contemplando un pelotón aparentemente aletargado. Pero también sabemos que la acción explosiva del esloveno es el fin; ya sea la etapa, la clásica, el Mundial, o el Tour… la perfección gusta, pero asesina el encanto. Solo lo inesperado, una caída arriesgando en una curva adoquinada en Roubaix, un error de cálculo en la Cipressa, devuelven la emoción, el espectáculo.

Recordaremos 2025 por un dominio sin precedentes. La excepcional fisiología de Pogacar lo hace posible. Un umbral de potencia funcional entre 425-450 vatios y un VO2 máx. (cubicaje del motor) superior a 90 (Indurain, el más excepcional, arrojaba 88). Pero bajo las métricas late una historia compleja, en la que la táctica, las teorías motivacionales, de liderazgo y de equipos revelan las paradojas que dicha supremacía genera.

UAE ha devorado el 30% del calendario con 97 victorias, de las que dos tercios corresponden a carreras por etapas gracias a distintos corredores: Almeida, Ayuso, Del Toro, McNulty, Vine y Yates. Pogacar ha ganado 20, aparentemente en solitario. Pero sus triunfos descansan sobre un equipo poderoso que despliega estrategias ofensivas, usadas también defensivamente, como en La Loze y La Plagne para ocultar la dañada rodilla.

La estructura de liderazgo centralizada de UAE con Pogacar mejora la coordinación y el rendimiento conjunto. Hay un dominio sistémico de UAE que permite al solista brillar.

El riesgo para Pogacar no ha provenido de sus rivales, sino de su dominación, que pareció generar un techo motivacional al final del Tour. La teoría de la autodeterminación explica que para mantener la motivación, un deportista de élite precisa satisfacer tres necesidades: autonomía (elección), competencia (sentirse eficaz) y relación (pertenencia). Pogacar ha protegido su autonomía probando objetivos que van desde el pavés y el sterrato, hasta la alta montaña. Su competencia se refuerza con sus victorias y la cultura de UAE, donde ganan más compañeros, fomenta una relación integradora frente al aislamiento de otras estrellas en sus equipos.

Esta teoría advierte también de que cuando el “quiero ganar” se convierte en “tengo que ganar”, por expectativas externas, contratos o por hacer historia, aparecen el agotamiento y la desmotivación.

Tras sus vacaciones, en diciembre Pogacar se presentó ante la prensa evolucionado y remotivado. Expresó su deseo de ganar en Roubaix y su disposición a seguir progresando: “siempre hay margen para mejorar, ya sea en cuanto al rendimiento o simplemente a nivel mental, físico o en la forma de vida”, dijo. “Quizá no sepamos si puedo aumentar la potencia en fases de 20 minutos [aunque ha batido su récord en el col de Rates: 6,42 kilómetros al 5,5% en 11m 57s, promediando 32,3 km/h], pero hay otras cosas en las que se puede trabajar”. Al mismo tiempo, señaló que no le disgustaría tener un heredero: “creo que Isaac quizá incluso vaya a ser mejor que yo, pero está empezando su propio camino”, dijo de del Toro, revelación en el Giro y autor de 18 victorias que sumar al total del UAE.

UAE funciona de forma distinta con o sin Pogacar. La temporada 2025 mostró que cuando se han utilizado estructuras de liderazgo descentralizado, UAE se agrieta. En el Giro, Ayuso y Del Toro no supieron articular su coliderazgo, enzarzándose en un conflicto que anteponía su estatus individual. También ocurrió en la Vuelta, con el abandono de Ayuso en conflicto con Almeida. Las declaraciones expresando “resentimientos latentes” y “ambiciones contrapuestas” muestran un conflicto que bloquea la cooperación y el rendimiento del equipo.

En contraste, el apoyo entre Almeida y Yates y su alternancia táctica de liderazgo evidencian que el problema no era la estructura distribuida de liderazgo, sino un pilar de la efectividad de equipos: la aceptación de roles. En deportes que demandan alta coordinación y apoyo mutuo, acumular demasiadas estrellas obstaculiza el rendimiento. Este efecto de exceso de talento explica cómo aumenta la ambición por aprovechar oportunidades, la frustración y el conflicto entre los corredores, cuando las promesas de liderazgo superan al número de carreras disponibles. El liderazgo distribuido requiere aceptar cambios de rol.

El impacto más profundo de 2025 ha sido sobre el pelotón. El dominio sistémico y la sucesión de ataques le condicionaron a creer que sus esfuerzos no cambiarían los resultados. Esta especie de indefensión aprendida centró a los equipos en pelear por ser “los mejores del resto”. Esta barrera se reforzó por la paradoja de que aquellos con ventajas iniciales obtienen más recursos (Efecto Mateo). Las victorias de UAE no solo atrajeron mejores corredores, sino las dudas cuando era preciso comprometer corredores en persecuciones, ofreciendo a UAE deferencias tácticas no otorgadas a otros equipos.

El pelotón se ha adaptado estratégicamente, evitando océanos rojos teñidos por el dominio de Pogacar, buscando océanos azules con más oportunidades para ganar y preservar su percepción de competencia. Visma aceptó un segundo puesto en el Tour, ganando Giro y Vuelta. Soudal maximizó sus victorias (54), ante sus dificultades en grandes vueltas. Lidl obtuvo el tercer puesto UCI, su mejor año con 46 victorias, gracias a su oportunismo. Finalmente, Alpecin, ignorando clasificaciones generales, actuó como una unidad de élite. Su hiperespecialización en potencia y pavés fue productiva, como ilustran Milán-San Remo o el histórico triplete de París-Roubaix.

2026 sugiere corrección y equilibrio. Ayuso en Lidl-Trek, sediento de reafirmación, y Evenepoel en Red Bull-Bora, ofrecen un desafío óptimo a Pogacar para recuperar motivación. Priorizando el Tour, perseguirá variedad y disfrute en Milán-San Remo y París-Roubaix.

UAE necesita gestionar su talento y la complejidad motivacional que conlleva sin autodestruirse. Precisa ser operativo alternando entre estructuras de liderazgo que aumenten su capacidad adaptativa, porque las disrupciones ocurren y Pogacar es humano.

La clave de la temporada estará en el pelotón. Derrotar a Pogacar es posible y convencerse de ello diluirá la indefensión. Esperamos un interesantísimo escenario en las clásicas, que forzarán a Pogacar a mantener alta intensidad en fases tempranas de la temporada, en su pugna con Van der Poel.

En el Tour, esperamos una suerte de Alianza Rebelde. Aunque Jumbo-Visma lo consiguió en 2022-23, el ataque de un solo equipo a UAE ya no funciona. Parecen necesarias alianzas coordinadas que multipliquen fuerzas. La capacidad de Visma asociada al renovado músculo de Red Bull y la sed de reivindicación de Lidl-Trek podrían generar tácticas de enjambre mermando prematuramente los recursos de UAE, exponiendo a Pogacar a batallas aisladas.

2026 apunta a una evolución: Pogacar y UAE seguirán ganando, pero dentro de un espesor competitivo en el que la incertidumbre por el resultado será genuina y no teórica.