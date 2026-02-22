El Roig Arena conquista la Copa del Rey

Disfrutan los aficionados de un día radiante, con esa luz inigualable de Valencia que tan bien reflejó el maestro Joaquín Sorolla. Una de esas mañanas que los valencianos concretan con una frase: “Hace día de Fallas”. Y los de fuera, que tampoco acaban de comprender la expresión, la entienden sin entender cuando se quitan el jersey y se ponen las gafas de sol y llenan todas las terrazas y piden unas cervezas y brindan y son felices. La ciudad está llena de gente con camisetas de baloncesto. De Murcia, de Barcelona, de Málaga, de Tenerife, de Vitoria… Disfrutan del día soleado y por la tarde vuelven en peregrinación hacia el barrio de Quatre Carreres, en los lindes de la ciudad, para embocar el Roig Arena y disfrutar con las semifinales.

Allí, a ratos baloncesto, a ratos una rave, volumen brutal, la gente ha quedado deslumbrada por otro tipo de luz, la de un recinto despampanante que ha enamorado a hinchas y jugadores. A entrenadores y VIPS. El Roig Arena ha sido el primer campeón de la Copa y todos coinciden en que sería digno de la NBA.

El recinto ya había conquistado a la ciudad, su ciudad, donde se ha generado algo así como el efecto Roig Arena. Por aquí han pasado ya algunos de los primeros espadas de la escena musical y hasta La Fúmiga, bandera de la música cantada en valenciano, ya anunció hace meses que se despedirán y se desintegrarán, todo a la vez, en el Roig Arena. ¿Dónde si no?

Este recinto colosal ha congregado cada día a cerca de 15.000 espectadores. Más entradas para cada afición. Aunque aún parece inabordable el récord de asistencia en un pabellón español, fijado en los 15.544 espectadores que visitaron el Fernando Buesa Arena en la Copa del Rey de 2017. Una semifinal entre el Baskonia y el Real Madrid que llegó a la prórroga y se llevó el equipo blanco (99-103). Aún quedan supervivientes de aquel cruce: Hanga, Laprovittola, Shengelia o Llull.

Un escalón por debajo estaba el Palau Sant Jordi, que acogió a 15.128 aficionados para ver un Clásico en la final de 2012. Un hito que fue superado ayer por el Roig Arena, que registró una entrada en el Valencia Basket - Real Madrid de la primera semifinal de 15.221 espectadores. Hizo falta la Copa para superar esta barrera. El Valencia no había conseguido aglutinar a 15.000 espectadores en su feudo (es difícil completar el anillo VIP si no es en una cita como esta). Su tope se había quedado al borde de esa cifra tan redonda: 14.992 personas. El día que el Roig Arena abrió sus puertas al baloncesto, en octubre pasado, entraron 14.818 espectadores. Ya en los cuartos de final, en el Barcelona - Murcia del viernes por la noche, la entrada llegó a 15.124.

El Roig Arena seguirá siendo importante en el futuro: la ACB se comprometió con Valencia para que el flamante recinto deportivo sea la sede de la Copa del Rey este 2026 y también el año que viene, en 2027.