El Gobierno lanza en pleno ‘caso Adamuz’ el nuevo órgano de investigación de siniestros ferroviarios, marítimos y aéreos

La autoridad independiente que va a integrar los órganos de investigación de accidentes e incidentes de ferrocarril, aviación comercial y siniestros marítimos ha dado un paso decisivo adelante para su próxima puesta en marcha con la aprobación de los estatutos este martes por el Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión en La Moncloa que se trata de “un paso obligatorio previsto en la ley y que otorga naturaleza jurídica, funciones y estructura” a la futura comisión.

El avance se da en plena de investigación del accidente de trenes más grave desde que se lanzó la liberalización ferroviaria en 2019, el ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, dejando 46 víctimas mortales por la colisión de un Alvia de Renfe con un convoy de Iryo descarrilado en el kilómetro 318 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. En este caso, es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), de carácter independiente pero adscrita al Ministerio de Transportes, la que lleva a cabo las pesquisas para determinar las causas de la tragedia y lanzar una serie de recomendaciones para que un suceso como este no vuelva a repetirse.

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil emana de un cambio legislativo aprobado en el verano de 2024 en el Congreso de los Diputados e incluido en la Ley 2/2024 de 1 de agosto. El órgano, hasta ahora pendiente de la fijación de una sede central fuera de Madrid, refunde las tres comisiones de investigación técnica que cuelgan del Ministerio de Transportes: la CIAIAC (aviación civil), la CIAIM (accidentes marítimos) y la referida CIAF ferroviaria. Está previsto que los técnicos de todas ellas se integren en el equipo del ente de nueva creación.

Mientras eso ocurre, el órgano de gobierno de la CIAF es su pleno, integrado por el presidente, cuatro vocales y un secretario. De este último dependen cinco técnicos que trabajan con las pruebas recogidas en Adamuz. El nombramiento de los miembros del pleno pasa por el ministro de Transportes, pero es el Congreso de los Diputados el que tiene poder para ratificar o vetar a cada uno de ellos. En los últimos días, tal y como ha informado El PAÍS, se ha decidido apartar al vocal experto en infraestructuras, Ignacio Sánchez Marhuenda, de las deliberaciones del pleno sobre el caso Adamuz. Se trata de preservar la independencia de la CIAF a la vista de la relación de este miembro con algunas de las contratas involucradas en la remodelación del tramo del accidente. Además, el presidente de la Comisión, Iñaki Barrón, ha abierto la puerta a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA por sus siglas en inglés) para ejercer como observadora en las referidas pesquisas.

El asunto de la creación de un ente independiente para la investigación de accidentes ferroviarios fue prometido por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el pleno del Congreso en que el presidente Pedro Sánchez ofreció explicaciones sobre las actuaciones llevadas a cabo por las públicas Adif y Renfe tras la colisión de trenes en Adamuz. Núñez Feijóo se refirió a ello como una prioridad en cuanto se diera un cambio de Gobierno, y Sánchez le recordó que esa autoridad independiente está lanzada ya por ley y que el PP votó en contra de su creación en 2024.