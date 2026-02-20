|1
Kevin Punter acude al rescate del Barça ante el UCAM Murcia
El equipo azulgrana solo rinde a un peleón rival (91-85) en el último cuarto, en el que el escolta estadounidense suma 11 puntos
Tuvo que acudir Kevin Punter al rescate para rendir a un peleón UCAM Murcia y sellar el pase del Barça a las semifinales de la Copa del Rey en Valencia. Allí le espera este sábado (21.00, Dazn) el Baskonia después del cruce entre Real Madrid y Valencia (18.00). Los cuatro equipos españoles que compiten en la Euroliga pelearán por el título copero en el imponente Roig Arena. Sudó el conjunto azulgrana la victoria ante un rival que le había derrotado dos veces este curso en la Liga y que solo cedió ante el empuje final de Punter (20 puntos). Los 25 de Ennis y los 17 y 10 rebotes de Cacok empinaron la clasificación barcelonista de manera agónica.
🔥 La mejor versión de KP no se detiene y en la #CopaACB no iba a ser menos.— #CopaACB (@ACBCOM) February 20, 2026
¡2⃣0⃣ PUNTOS para meter al @FCBbasket en la 𝙨𝙚𝙢𝙞𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡! pic.twitter.com/ToK7hpU5kO
El triple con el que Clyburn descorchó el partido fue un espejismo para un Barça fallón en esos primeros compases, huérfano de entrada de los tocados Satoransky y Punter, es decir, del volante y el acelerador del coche. Fall y Shengelia se arremangaron para sumar por dentro ante los errores de los exteriores y el empuje de un Murcia que es un hueso. Puede que sea inferior en centímetros (2,01m) a sus rivales bajo el aro, pero Davontae Cacok ataca la canasta sin una gota de miedo. El pequeño gran hombre era la punta de lanza de un equipo de piernas rápidas y colmillo afilado para las penetraciones. Pascual rescató a Punter del banquillo y el chico del Bronx cantó siete puntos sin fallo como si tal cosa. Espadas en lo alto, 20-19.
Vesely a pista. La noche requería todas las piezas disponibles en la armería azulgrana porque el guion calcaba las dos citas ligueras de la temporada, el de un duelo asfixiante e incómodo para los barcelonistas. El Murcia juega con el cuchillo entre los dientes, agita cada posesión y barre el frente de ataque hasta que Ennis o DeJulius adivinan una grieta y se lanzan de cabeza ante cualquier camiseta que se ponga delante o bien arman el brazo a distancia. Al Barça no podía funcionarle otra fórmula que igualar esa dosis de energía. Vesely y Fall se turnaron ante Cacok y Laprovittola desengrasó la muñeca, pero más la había calentado Ennis, otro polvorilla con muelles que llevaba de cabeza a Brizuela y a Punter. Sito Alonso recibía en un tiempo muerto a sus hombres como gladiadores. Tanto sudor lo coronó Martin con un triple a tablero antes del descanso (42-44).
𝘿𝙀𝙑𝙊𝙉𝙏𝘼𝙀 𝘾𝘼𝘾⛔️𝙆 está en la #CopaACB... dispuesto a defender su aro.— #CopaACB (@ACBCOM) February 20, 2026
¡FUERA DE AQUÍ!
📺 @DAZN_ES | @UCAMMurcia | @Vontae__15 pic.twitter.com/euiy0dMvN3
El Barça no conseguía echar el cerrojo por más que Pascual hubiera repasado la lección en el intermedio. Las defensas caían ante los ataques y DeJulius y Ennis por un bando y Clyburn y Shengelia por el otro protagonizaron un agitado intercambio de canastas. Ese ajetreo de ida y vuelta sonreía al UCAM porque el Barça no sabía imponer la ley del más fuerte y el pez pequeño se envalentonaba. Daba la sensación de que el conjunto de Sito Alonso tenía más claro el plan mientras que Pascual probaba combinaciones en el laboratorio. El Barça marchaba a remolque del Murcia, congelados los azulgranas: dos canastas en juego en los seis últimos minutos del tercer cuarto, ambas de Willy. La movilidad con y sin balón de los muchachos de Sito les mantenía al frente antes de un emocionante desenlace (60-62).
Un tapón de Willy a Forrest, un mate de Parra y una falta en ataque ganada por el pívot animaron a los azulgranas y mandaron el partido a un final en el alambre. Se animó Punter con otra explosión anotadora después de un buen rato desaparecido y no quiso ser menos Ennis, en trance desde el perímetro. También quería decir la suya Cacok en un Roig Arena a rebosar (más de 15.000 espectadores). Pura Copa del Rey de baloncesto. Y territorio Punter, autor de 11 puntos en el cuarto decisivo para rescatar al Barça rumbo a unas semifinales gigantescas.
🏆 ¡Habemus SEMIFINALES de la #CopaACB Valencia 2026!@valenciabasket 🆚 @RMBaloncesto— #CopaACB (@ACBCOM) February 20, 2026
📆 Sábado 21 de febrero
⏰ 18.00h@FCBbasket 🆚 @Baskonia
📆 Sábado 21 de febrero
⏰ 21.00h pic.twitter.com/d4TgFKpYeX
