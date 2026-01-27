Jornada 25 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación

El Barça visita al Olympiacos y el Madrid al París, mientras que el Valencia y el Baskonia juegan en casa ante el Maccabi Tel Aviv y el Zalgiris, respectivamente

Llega la Jornada 25 de la Euroliga con varios partidazos. El Barcelona viaja hasta Grecia para medirse ante Olympiacos en un duelo entre el cuarto y el quinto clasificado, respectivamente. El Real Madrid, tercero en la tabla, también juega a domicilio ante el París, equipo bastante asequible para los de Scariolo. El Valencia en cambio sí que jugará en casa ante el Maccabi Tel Aviv y buscará una victoria que le devuelva a las posiciones de acceso directo a los cuartos de final. Por último, el Baskonia, que jugará su encuentro en el Buesa Arena, recibe a un Zalgiris Kaunas en puestos de play-in.

Horarios de los partidos de la Jornada 25

El Real Madrid busca continuar con su racha de seis partidos consecutivos con victoria en Euroliga. Los de Scariolo son terceros con un balance de 16 victorias y ocho derrotas y visitan a un París en horas bajas con tan solo siete victorias.

Partidazo el que se llevará a cabo en Grecia. El Barça, cuarto de la Euroliga, visita al Olympiacos, el quinto, en un duelo directo por las plazas de playoff. El conjunto azulgrana solo ha perdido un partido de sus últimos cinco con un balance de 16 victorias y ocho derrotas. Enfrente tiene a un conjunto griego que solo tiene una victoria menos, aunque con un partido menos disputado.

El Valencia Basket quiere volver a ser el equipo regular que empezó siendo en la Euroliga y recibe al Maccabi Tel Aviv. Los valencianos, con un balance de 15 victorias y nueve derrotas, quieren volver a los puestos de playoff y todo pasa por ganar al conjunto israelí.

Baskonia quiere salir de su mala dinámica de dos encuentros consecutivos con derrota y necesita una victoria que les de esperanzas de entrar en el play-in. Los vitorianos tienen un balance de ocho victorias y 16 derrotas y reciben a un Zalgiris Kaunas en puestos de play-in con las aspiraciones de dar el salto al playoff.

Resto de partidos de la Jornada 25 de la Euroliga

Fenerbahçe - Anadolu Efes (jueves, 18.45); Hapoel Tel Aviv - Bayern Munich (jueves, 20.15), Olimpia Milano - Partizan (jueves, 20.30); Mónaco - Virtus Bologna (viernes, 19.30); Estrella Roja - Dubái (viernes, 20.00); Asvel - Panathinaikos (viernes, 20.45).