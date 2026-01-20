Valencia Basket, Barça y Real Madrid ganan en la Euroliga y se mantienen en puestos de playoff

El equipo de Pedro Martínez recupera su brillantez a costa del París Basketball, un tiro de Darío Brizuela le da el triunfo a los culés en el último instante ante el Dubai y los blancos arrollan al Olimpia Milano. El Baskonia pierde en Atenas ante Panathinaikos

Euroliga jornada 23 Valencia Basket 98 84 Finalizado París Basketball

El Valencia Basket reencontró el camino en el Roig Arena, el feudo que, repleto de miles de aficionados, aparecía inexpugnable hasta que llegó enero y con él las dudas, los miedos y las primeras debilidades. Nada que no hubiera anunciado hace tiempo Pedro Martínez, su gurú, el hombre que ya ha superado a Miki Vukovic, conocido como el Maestro, como el entrenador que más partidos ha dirigido al Valencia en su historia. El cuadro taronja recuperó su efectividad y su vistosidad para pasar por encima del París (98-84) en una jornada propicia para los equipos españoles, que ya han alcanzado las 15 victorias. El Real Madrid y el Barcelona, que viajan desde hace semanas a velocidad de crucero, también vencieron en la jornada 23 y de esta forma los tres se mantiene en puestos de playoffs. El conjunto de Sergio Scariolo arrasó al Milán (106-77) y el de Xavi Pascual ganó con apuros al Dubai (91-89). El Baskonia, en cambio, sigue dando tumbos en la Euroliga y sumó su decimoquinta derrota, esta vez en Atenas ante el Panathinaikos (93-74).

Barça BAR 91 Dubai Basketball DUB 89 1 2 3 4 T BAR 18 31 30 12 91 DUB 22 19 26 22 89 FINALIZADO

El Valencia, siempre alto de revoluciones, empezó a su ritmo habitual pero se mostró mucho más sólido en defensa que en sus últimos partidos, los que rebajaron la euforia con cuatro derrotas —entre ACB y Euroliga— en los últimos cinco compromisos. El París, con unos porcentajes de tiro nefastos, veía la canasta como el ojo de una aguja. Jean Montero asumió el rol de pasador antes que de anotador y repartió seis regalos entre sus compañeros en solo el primer cuarto que fue un retrato del mejor Valencia de este curso (27-16).

Sako le daba más variantes al ataque taronja. Una ofensiva donde el Valencia lo mismo castigaba desde el perímetro, con la legión de tiradores de Pedro Martínez, que penetraban los pequeños para asistir a los pívots con balones aéreos. El Valencia y su hinchada son felices así, con ese estilo tan goloso que tanto ha llamado la atención en la primera mitad de la temporada.

Real Madrid RMA 106 Milan MIL 77 1 2 3 4 T RMA 30 24 24 28 106 MIL 23 13 19 22 77 FINALIZADO

El conjunto valenciano había entrado en el nuevo año a pie cambiado y llegaba a este encuentro con cuatro derrotas en cinco partidos. Una más hubiera sido preocupante. La victoria era especialmente necesaria. Y no falló. El Valencia completó un partido muy serio con un trabajo en defensa excelente tanto en el plano colectivo como en el individual, frenando a grandes anotadores como el francés Nadar Hifi.

Jean Montero, que completó un partido muy completo, con muy buenas decisiones también en defensa, lideró a su equipo en la primera mitad ante un París que no terminaba de hundirse y que se marchó a descansar más cerca de lo que parecía por la diferencia entre los dos bandos.

Pero el Valencia tenía uno de esos días dulces en los que todo le sale de cara y a sus buenos porcentajes en el tiro, el París se dejaba muchas veces la puerta abierta y concedía segundas oportunidades a su contrincante. Pedro Martínez, que superó este martes a Miki Vukovic como el entrenador que más partidos ha dirigido al Valencia en su historia, con 232 encuentros, administra los minutos con la minuciosidad de un farmacéutico. No importa tanto el presente, aunque siempre atiende a las necesidades coyunturales, como una visión a largo plazo en una temporada atiborrada de partidos. El técnico barcelonés es fiel a sus microrrotaciones esta vez logró un gran equilibrio, aunque después de amasar una ventaja que llegó a los 20 puntos (82-62), se vio obligado a pedir un tiempo muerto cuando su equipo se relajó (88-80). Sergio de Larrea resolvió el entuerto con varias acciones de mérito.

Mucho más sufrió el Barcelona después de un mal último cuarto (12-22). El conjunto de Xavi Pascual acabó contra las cuerdas, cuando el Dubai igualó el choque (89-89) con 21 segundos por delante. El técnico catalán ordenó que el balón fuera para Dario Brizuela (25 puntos), que resolvió el partido (91-89) con un tiro de dos a falta de 2,3s.

El Real Madrid demostró que está en racha con otra victoria contundente (106-77). Otro partido en el que arrasó en ataque y funcionó con mucha eficiencia en defensa. Sergio Scariolo parece haber encontrado al fin la forma de convertir a su equipo en un rival temible y ya acecha el liderato de la Euroliga, como el Barça y el Valencia.