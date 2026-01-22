Ir al contenido
EUROLIGA

Jornada 24 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación

El Real Madrid - Mónaco es el partidazo de la jornada que comienza este jueves 22 de enero

La Euroliga continúa esta semana con el inicio de la jornada 24 tras acabar este miércoles 21 de enero la jornada 23. El Real Madrid se enfrenta al Mónaco este jueves 22 de enero, mientras que el Barcelona se medirá ante el Lyon-Villeurbanne el viernes 23. Por otro lado, el Valencia se enfrenta al Bayern y el Baskonia al Fenerbahçe.

Bayern - Valencia (jueves, 20:45)

B. Munich MUN
Valencia Basket VAL
Movistar Deportes

El Bayern de Múnich se enfrenta al Valencia, que viene de ganar al Paris Basketball en la jornada anterior. El equipo alemán, sin embargo, perdió ante el Partizan por 63-67.

Real Madrid - Mónaco (jueves, 20:45)

Real Madrid RMA
AS Monaco MON
Movistar Deportes

El equipo madrileño busca la victoria ante el Mónaco (segundo en la clasificación) después de ganar por casi 30 puntos al Milán en la jornada 23.

Fenerbahçe - Baskonia (viernes, 18:45)

Fenerbahce FNB
Baskonia BAS
Movistar Deportes

El equipo turco, tercero en la clasificación, se enfrenta al Baskonia (15º puesto) después de que los vascos perdieran por 29 puntos ante el conjunto griego del Panathinaikos.

Lyon-Villeurbanne - Barcelona (viernes, 20:45)

Asvel Villeurbanne AVI
Barça BAR
Movistar Deportes

El Lyon-Villeurbanne (19º en la tabla) y el Barcelona (sexto) se enfrentan este viernes después de que el conjunto catalán ganara por la mínima al Dubai Basketball (3 puntos) y el equipo francés perdiera ante el Zalgiris por casi 20 puntos.

