Punter catapulta al Barcelona frente al Asvel

Este Barça es otra historia. Desde que llegara Xavi Pascual ya no es un equipo que palidece en los instantes calientes ni que tirita ante las situaciones comprometidas, equipo que destila confianza y que despacha a los rivales con buen baloncesto o con oficio, que tanto da si suma otra victoria, ocho de nueve con el gatillazo pasado ante el Madrid. Y en Lyon, frente a un Asvel que se presumía raquítico pero que por momentos pareció Hércules, supo aguantar el tipo y hasta sufrir para después madurar el encuentro y sellarlo cuando tocaba, en un último cuarto de aúpa liderado por un Punter abrasador.

Aunque le cuesta coger el ritmo y entrar en combustión, aunque en ocasiones y a sorbos el rival le supera, el Barcelona de Xavi Pascual no se desconecta nunca de los partidos, una exigencia del área deportiva después de los repetidos disgustos que le ha dado en los últimos cursos. También una obligación que impone el entrenador, que desde que entró en el vestuario, cuentan, la palabra que más articula es ganar. Y eso sucedió de inicio ante el Asvel, que se plantó en el parquet como si se hubiera olvidado de los problemas que le sacuden en el curso, colista en Europa y cuarto en su liga doméstica, amenazado de sanción por la Euroliga por no haber cumplido con el presupuesto mínimo para salarios de jugadores, ahora sin Nando de Colo, fichado por el Fenerbahçe hace un par de semanas. Así, impulsado por Watson y sus tiros de media distancia, y después salpimentado por la aparición de Braian Angola —que hace nada dejó Gran Canaria para mudarse a Lyon—, el equipo francés se elevó en el primer cuarto (26-22).

Pero el Barça, sin estruendos, con momentos de lucidez de Satoransky desde la periferia y con Punter repartiendo caramelos, además de llenando las muñecas de puntos, también con el baile de pies y de cintura de Shengelia, supo mantenerse en pie. Y eso que el eléctrico Watson —que acumuló 17 puntos al entreacto— pretendió lo contrario, un show con patines en la cancha que encontraba la complicidad de Eboua. Eso y la tibieza en los rebotes defensivos, pusieron en un brete al Barça, equipo hasta cierto punto irreconocible en defensa, remarcando que le cuesta horrores ante los equipos físicos. Pero en el aro rival seguía entonado y le alcanzó para llegar al descanso de la mano (49-47), a una sola canasta de diferencia.

Tras un seguro rapapolvo de Pascual, el Barça se aplicó en defensa para que el Asvel no encontrara lanzamientos tan fáciles, juego de contacto porque lo permitían los colegiados. La base por los cimientos y la guindilla de Shengelia, que rompía cinturas para encontrar la rampa a la canasta, y sobre todo de Punter, que quiso retar a Watson como si de un playground neoyorquino se tratara, saltimbanqui de mirilla atinada y mirada desafiante. Un reto al que se sumó el Barça, con 10 de 15 triples antes del último capítulo, ya con 70-74 para cerrar el acto.

Y como ocurriera en tiempos pretéritos, el Barcelona sacó el colmillo en el último acto, de inicio dirigido con un Laprovittola que va cogiendo color tras la retahíla de lesiones, también con el incombustible Senghelia y, claro, con un Punter que cuando hace pop no hay stop. El líder tomó la palabra y sus secuaces le secundaron, ejercicio con el mono de trabajo, de oficio, y a otra cosa, ahora que la Copa está a la vuelta de la esquina.

Por su parte, el Baskonia sigue con su caída en picado en Europa tras caer contra un rival tan poderoso como el Fenerbahçe (84-71) después de un tercer cuarto caótico. Con ocho triunfos y 16 derrotas en la Euroliga y perdido en la zona baja de la tabla, se le complica sobremanera pensar en superar la fase.