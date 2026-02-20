La incesante ascensión de Pau Gasol: de estrella en el parqué a convertirse en presidente de la Comisión de Atletas del COI

El exjugador de baloncesto se convierte en el primer español que accede a un cargo que en su día ocupó la actual presidenta del Comité Olímpico, Kirsty Coventry

A nadie le extraña ya seguir el desarrollo de una competición deportiva, sea continental, internacional u olímpica, y distinguir junto a los protagonistas a un afable y comprometido Pau Gasol. Quien hace no tanto transitaba sudoroso por las mismas plazas para acaparar después portadas por su rendimiento, asocia ahora su presencia, tan correcta y maqueada, a la defensa institucional de los valores olímpicos. Con ese arrojo, Gasol, de 45 años y retirado a finales de 2021, ha sido nombrado este viernes como nuevo presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), un puesto que nunca antes había sido ocupado por un español pero sí por la actual presidenta del COI, Kirsty Coventry.

Ya en 2021, durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Tokio, Gasol, de perfil político antes incluso de la jubilación deportiva, fue nombrado como miembro de la Comisión que ahora preside. Para ello recibió el apoyo mayoritario de los colegas olímpicos en la capital nipona, entre los que se había ganado una confianza ciega por sus años más boyantes como deportista. No dista tanto, al fin y al cabo, el compadreo y juego de puñales de cualquier vestuario de élite con el que se maneja en los insondables pasillos del olimpismo.

“Pau Gasol es el mejor”, resume así, con nombre y apellido, el dominicano Luis Mejía, Luisín, 72 años y casi diez ya entre diversas y muy variadas comisiones del COI. “Hace unos discursos magníficos. Siempre habla muy bien. Como miembro del COI, me siento plenamente orgulloso de tener a Pau Gasol con nosotros”. Ese y no otro es el sentir que ha sabido transmitir entre bambalinas uno de los mejores deportistas españoles de la historia.

Tras su inclusión en la Comisión de Atletas, y después de haber figurado también como vicepresidente de la Asociación de Jugadores de la NBA, miembro del Consejo Asesor del Deporte Español o embajador global del Barça, por enumerar algunas funciones, Gasol también fue designado como integrante a todos los efectos del COI, donde comenzó a figurar con pleno derecho a voto en las reuniones clave de cara a los Juegos Olímpicos Los Ángeles, allí donde, icono ya del baloncesto mundial, conquistó dos anillos de la NBA con los Lakers de su añorado Kobe Bryant.

Pau Gasol felicita a Kirsty Coventry el pasado año tras su nombramiento como presidenta del COI. Thanassis Stavrakis (AP)

“Ser ahora presidente de la Comisión de Atletas del COI supone aceptar una responsabilidad que tiene que ver con el servicio”, ha advertido Gasol en un comunicado difundido por el Comité Internacional. “Estoy aquí para escuchar a los deportistas y representar su voz. Trabajaré para garantizar que todos estén en el centro de las decisiones que les afectan. Mi compromiso es la transparencia, el diálogo, la igualdad y la unidad”.

“Este es un gran momento para asumir la responsabilidad de liderar nuestra Comisión”, ha añadido Gasol. “Desde que fui elegido en Tokio, en 2021, he vivido un recorrido de aprendizaje increíble que me entusiasma continuar. Creo que tenemos una oportunidad única hasta Los Ángeles 2028 para lograr avances significativos y construir sobre el progreso que ya hemos alcanzado. Se trata, al final, de trabajar juntos. Cuanto más unidos, más lograremos”.

Descartado queda por el momento, no en el horizonte más lejano, el que muchos coinciden en señalar como su fin último, presidir el Comité Olímpico Internacional, algo que solo ha logrado un español hasta la fecha, Juan Antonio Samaranch (1980-2001). “Me centro en el día a día y en aportar el máximo posible desde mi posición, representando siempre a los deportistas”, declaró Gasol el pasado año en una entrevista con Europa Press. “Hipótesis más allá de eso, ahora mismo ni las contemplo ni las valoro”.

Con el anuncio de este viernes, España refuerza, en cualquier caso, su presencia en el COI, pues en las altas esferas del olimpismo, siempre de difícil acceso, el exjugador de Sant Boi de Llobregat acompañará ahora a Juan Antonio Samaranch Salisachs, reelegido hace solo tres semanas como vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, cargo que ocupa desde 2016 y del que quiso promocionar el pasado año, cuando se presentó a las elecciones a la presidencia del COI, pero perdió ante los 48 votos de Coventry (Samaranch, segundo con más apoyos, obtuvo 28).