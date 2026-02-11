Daniel Milagros y la fábula del hielo, donde ricos y pobres patinan por las medallas en Milán-Cortina

El navarro se convierte este miércoles en el primer español que compite en patinaje de velocidad (1.000m) en los Juegos Olímpicos de invierno. El jueves lo hará Nil Llop (500m)

Cuenta Daniel Milagros que dos años pasan volando, pero en su caso, dos años, décima parte de una vida, han dejado también huellas imborrables. Son las vueltas al sol exactas que el patinador navarro ha necesitado para enamorarse del hielo, superficie sobre la que se impulsa y olvida, al menos por momentos, las ruedas que le enseñaron a embalarse por los polideportivos y plazas de toda España. “Todo ha ido muy rápido, pero quiero pensar que nada llega por casualidad”, asegura él, de 23 años, antes de debutar este miércoles en el patinaje de velocidad de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo (a partir de las 18.30, en Eurosport y Teledeporte).

La pista de Rho en la que estrenará el historial de participaciones olímpicas de España, óvalo de 400 metros en el recinto ferial de Milán, a diez kilómetros del Duomo, se recupera aún de las cuchilladas del pasado lunes, cuando las patinadoras neerlandesas dominaron de principio a fin la final individual de los 1000 metros. Lógico en una nación, la Oranje, que vibra y lidera con puño de hierro el medallero histórico de la disciplina: 133 metales olímpicos, por 71 del siguiente combinado en la tabla, Estados Unidos.

No tan esperable fue, días antes, el modus operandi de la nueva campeona olímpica, Jutta Leerdam, que rechazó viajar a los Juegos junto al resto de la comitiva neerlandesa y aterrizó en Milán en jet privado desde Puerto Rico, donde reside en una lujosa villa valorada en 16 millones de dólares junto a su pareja, el controvertido influencer estadounidense Jake Paul, férreo defensor del ICE, el brazo antiinmigración de Donald Trump.

Daniel Milagros en el pasado Europeo de Polonia. Christian Kaspar-Bartke - International Skating Union (International Skating Union via Getty Images)

“Ahora mismo miramos a esas grandísimas potencias y las vemos un poco como si fuéramos hormiguitas a su lado”, resume Milagros a escasas horas de respirar hondo y completar, al fin, un sueño que se cruzó en su camino más tarde de lo habitual. En 2024, cuando aún no había patinado nunca sobre las afiladas hojas que cortan el hielo, su preparador, Ángel Arraras, le animó a romper barreras. “Me dijo que por qué no intentábamos ir a los Juegos Olímpicos de invierno”, recuerda; “yo le dije, mira, Ángel, no sé si te has vuelto loco o se te ha olvidado, pero solo quedan dos años para eso”.

Fueron suficientes. Atrás quedan horas de entrenamiento en el gimnasio, en la pista de atletismo y en los húmedos valles de Andorra, donde tanto él como Nil Llop, el otro español olímpico en Milán (competirá el jueves en la prueba de 500m), han pedaleado durante semanas para someter al cuerpo a la hipoxia y aumentar así los glóbulos rojos en sangre. “Tenemos que sentirnos muy orgullosos del trabajo realizado”, sentencia el navarro. “Sin los recursos de otros, sin su tradición ni sus infraestructuras, hemos llegado hasta aquí. Y eso, además de un doble mérito, ya es una victoria”.

Criado en Navarra, pero cincelado deportivamente en Valencia y en Inzell (Alemania), donde residió una temporada para pulir su preparación exprés sobre el hielo, donde se alcanzan velocidades de hasta 60 kilómetros por hora bajo techo, Milagros siempre ha tratado de recordar una frase de su ídolo deportivo, Rafael Nadal. “Ganes o pierdas, te dé resultado o no, el esfuerzo siempre merece la pena”, concluye. “Sé que aún me falta ganar regularidad y mejorar en algunos aspectos para estar en la lucha con los mejores, pero he puesto mucho tiempo y esfuerzo en este deporte. Incluso en los momentos difíciles, las piernas me duelen menos cada vez que lo pienso”.