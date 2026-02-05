New England Patriots - Seattle Seahawks: horario y dónde ver la final de la Super Bowl 2026
El partido que definirá al nuevo campeón de la NFL aterriza en San Francisco y enfrentará a New England Patriots y Seattle Seahawks
Cinco meses después del arranque de la temporada 2025 de la NFL, la máxima cita del deporte estadounidense ha confirmado a sus protagonistas. El Super Bowl LX, la gran final del fútbol americano profesional, enfrentará a los renovados New England Patriots, un clásico de estas instancias, y los Seattle Seahawks, el equipo a vencer esta temporada y los favoritos para levantar el trofeo Vince Lombardi. El nuevo campeón de la NFL se decidirá este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), con el espectáculo de Bad Bunny como acto principal del descanso.
Horario y dónde ver la Super Bowl 2026
La final se podrá seguir el domingo 8 de febrero a través de DAZN a partir de las 23:00.
