Juegos Olímpicos de Invierno Cortina Milano 2026: claves y datos para seguir el evento

Con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 cada vez más cerca, es el momento ideal para repasar los principales datos y cifras de la gran cita de los deportes de hielo y nieve. La competición se pondrá en marcha con una Ceremonia de Apertura (que promete ser espectacular) el 6 de febrero y llegará a su fin con la Ceremonia de Clausura el 22 del mismo mes. Será la tercera ocasión en la que Italia acoja unos Juegos Olímpicos de Invierno, y la primera desde Turín 2006. En total, serán 19 días de competición.

Como en cada edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, el inicio oficial llegará con la Ceremonia de Apertura, que en esta ocasión promete convertirse en una de las más memorables de la historia olímpica. Por primera vez, el acto inaugural se desarrollará en varias sedes, con el Milano San Siro Olympic Stadium como epicentro de la celebración.

La ceremonia contará con la participación de un destacado elenco de artistas italianos e internacionales de primer nivel, entre los que figuran Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Lang Lang, y Cecilia Bartoli, entre muchos otros. En la producción han participado más de 1.300 integrantes del elenco, con profesionales y voluntarios procedentes de más de 27 países, que han trabajado de forma conjunta para dar forma a un espectáculo inolvidable. También ha habido más de 500 músicos involucrados en la creación de bandas sonoras originales, más de 700 horas de ensayos, 182 diseños de vestuario exclusivos que dieron lugar a 1.400 trajes y 1.500 pares de zapatos, además de un amplio equipo técnico formado por 110 maquilladores, 70 estilistas y más de 1.000 elementos escénicos que darán forma al espectáculo.

Datos y cifras sobre los juegos

Milano Cortina 2026 contará con ocho deportes y 16 disciplinas, con el esquí de montaña como gran novedad al estrenarse por primera vez en el programa olímpico. A lo largo de 19 días se disputarán un total de 116 pruebas, en las que se espera la participación de cerca de 2.800 atletas procedentes de más de 90 Comités Olímpicos Nacionales.

El programa incluirá ocho pruebas que debutarán en unos Juegos Olímpicos, entre ellas las modalidades masculina y femenina de esprint en esquí de montaña, el relevo mixto de esta disciplina, el skeleton por equipos mixtos, el dobles femenino de luge, los moguls dobles masculino y femenino en esquí acrobático, y el trampolín largo femenino en salto de esquí. Además, por primera vez desde Sochi 2014, los jugadores de la Liga Nacional de Hockey (NHL) volverán a participar en los Juegos Olímpicos de Invierno, lo que convierte el torneo de hockey sobre hielo en uno de los grandes atractivos de la cita.

Todo lo que necesitas saber de las sedes de Milán Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 se celebrarán con Milán y Cortina d’Ampezzo como telón de fondo y un total de 13 sedes repartidas entre ambas regiones. Estos recintos acogerán la competición de las distintas disciplinas y combinan instalaciones modernas con espacios cargados de historia olímpica.

Entre las sedes destacan la Antholz-Anterselva Biathlon Arena para el biatlón; el Cortina Curling Olympic Stadium, que albergará el curling; y el Cortina Sliding Centre, donde se disputarán las pruebas de bobsleigh, luge y skeleton. Livigno será protagonista con el Aerials & Moguls Park y el Snow Park, dedicados al esquí acrobático y al snowboard. Milán concentrará buena parte de las competiciones de hielo, con la Milano Ice Skating Arena para el patinaje artístico y el short track, el Milano Speed Skating Stadium para el patinaje de velocidad y dos pabellones —Santagiulia y Rho— destinados al hockey sobre hielo. Completan el mapa de sedes el Predazzo Ski Jumping Stadium, el Stelvio Ski Centre, el Tesero Cross-Country Skiing Stadium y el Tofane Alpine Skiing Centre, dedicados a disciplinas como el esquí alpino, el esquí de fondo, la combinada nórdica y el esquí de montaña.

La Ceremonia de Apertura se celebrará en el emblemático Milano San Siro Olympic Stadium, uno de los recintos deportivos más icónicos del mundo y hogar del AC Milan y el Inter de Milán. Por su parte, la Ceremonia de Clausura tendrá lugar el 22 de febrero en un escenario histórico incomparable: la Arena de Verona, el célebre anfiteatro romano.