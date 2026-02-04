Tomás Guarino podrá vestirse de Minion y realizar su programa corto tras alcanzar un acuerdo con la productora

El español ha comunicado a través de su cuenta de Instagram que ha alcanzado un acuerdo con la tenedora de los derechos de autor y copyright de la música de su programa corto, que podrá realizar sin ningún problema

Tomás Guarino ya puede respirar aliviado. Tras anunciar este lunes que se veía obligado a modificar su programa corto a solo cuatro días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina debido a un problema con los derechos de autor de la música, el patinador barcelonés ha logrado finalmente un acuerdo con la productora. De este modo, podrá interpretar sin inconvenientes su programa inspirado en los Minions, un contratiempo que amenazaba seriamente sus aspiraciones deportivas.

Días antes, Guarino había comunicado las dificultades surgidas con los derechos musicales de su programa corto, inspirado en la banda sonora de la película Gru, mi villano favorito, con la productora de la película, Universal Studios. Después de ello, la gente se volcó en defensa del catalán, y se ha logrado que la productora de marcha atrás y le ha otorgado los derechos para utilizar la música que evoca Minion en su programa: “Gracias a vuestro apoyo, Universal Studios ha reconsiderado mi caso y me han dado los derechos para esta ocasión especial”, ha explicado Guarino a través de las stories de Instagram.

“Aún quedan un par de cosas por cerrar con las otras dos músicas del programa, pero estamos muy cerca de conseguirlo. ¡Y todo es gracias a vosotros! ¡Me hace muchísima ilusión ver que los Minions patinando sobre el hielo olímpico vuelve a hacerse realidad! ¡Os mantendré informados!“, añade en el mensaje. Guarino ya había presentado este mismo programa en el Campeonato de Europa celebrado a mediados de enero en Sheffield (Reino Unido). Su debut en los Juegos de Invierno Milano Cortina está previsto para este 10 de febrero y, por ahora, todo indica que podrá repetir este programa en la cita olímpica.

Este martes ya recibió la autorización para utilizar Universal Fanfare, una de las melodías de Los Minions que marcan el ritmo de su programa, así como Vicious Funk, de Heitor Pereira. Tampoco habrá inconvenientes con el vestuario, igualmente inspirado en la película Gru. Aún queda pendiente, sin embargo, la confirmación para Freedom, de Pharrell Williams, que suena en otro tramo de la actuación, y para Papaya, un remix de la música de Los Minions firmado por The Funny Minions.