El CSD pide a la Federación de Tiro Olímpico que cese a su presidente, condenado por un delito de apropiación indebida
La Audiencia Provincial de Asturias inhabilitó a Miguel Francés para el ejercicio de cargos en federaciones deportivas y le impuso dos años de cárcel el pasado noviembre
El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha vuelto a pedir este sábado el cese del presidente de la Real Federación Española de Tiro Olímpico, Miguel Francés, declarado autor de un delito continuado de apropiación indebida, al considerar como “inadmisible” el mantenimiento de una persona condenada al frente de una federación. El CSD ha expresado a través de un comunicado su más “profunda indignación ante la decisión de la Real Federación Española de Tiro Olímpico de convocar su Asamblea General ordinaria este sábado, 13 de diciembre, sin incluir en el orden del día la ejecución de la sentencia firme condenatoria contra su presidente, Miguel Francés, declarado autor de un delito continuado de apropiación indebida”.
La Audiencia Provincial de Asturias ya confirmó el pasado 26 de noviembre la firmeza de la sentencia que impone a Francés dos años de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos en federaciones deportivas durante el tiempo de condena.
El CSD, conforme al artículo 60.6 de la Ley del Deporte, ha vuelto a pedir el cese del presidente de la Federación Española de Tiro Olímpico “de forma inmediata”. Asimismo, ha calificado de “inadmisible” que una persona condenada, en el caso de Francés, por un delito que atenta directamente contra la integridad y la ética en la gestión deportiva, “pretenda mantenerse en la presidencia de una federación”.
El organismo ha reiterado una vez más su solicitud a la Real Federación Española de Tiro Olímpico para que ejecute la sentencia firme y asegure el pleno cumplimiento de la legislación vigente, reservándose el derecho a adoptar las medidas que considere oportunas en el ejercicio de sus competencias. “El deporte español merece dirigentes ejemplares, comprometidos con la transparencia y con sentido de la responsabilidad”, finaliza el comunicado.
