Tenerife, la capital del buceo en el Atlántico

El fueraborda sorteó la bocana del puerto de Los Cristianos, en el pequeño pueblo pesquero de Arona, al sur de Tenerife, faltaría dos horas para el mediodía, pero el sol ya estaba alto. La mar, tranquila, aunque a esas alturas del día suele a levantarse la brisa. Navegamos sin forzar la máquina, disfrutando del día. Sergio al timón, Enrique Talledo, egregio fotógrafo submarino, con sus cámaras, yo en proa observando los acantilados. Más o menos a dos millas del muelle y a unos 100 metros de la costa, cesó el ruido del motor, Sergio lanzó el ancla. Miré por la borda, el agua estaba clara, los rayos del sol se sumergían con definición perfecta encontrándose en el fondo arenoso. Condiciones perfectas para bucear.

Nos colocamos la máscara sobre la cara, el regulador en la boca, las cámaras sobre el pecho y nos zambullimos en ese atlántico tan especial que baña las Canarias. El azul se hizo enorme, roto tan solo por un blanquecino cabo del ancla por el que descendimos hasta su metálico extremo, punto de reunión de los submarinistas. Enrique me alcanzó a 15 metros de profundidad, sobre un bancal, y me hizo la señal internacional de los buceadores (el gesto de ok con la mano) de que todo va bien. Le confirmé que todo iba bien e iniciamos la ruta de la inmersión.

ampliar foto El autor de este blog, entre un cardumen de catalufas. Sergio Hanquet

De repente apareció una cara de grandes ojos y nariz picuda justo al lado de mi máscara. Una tortuga verde vino a darnos la bienvenida y de paso a ver si le caía algo de comer. Giró la cabeza de un lado a otro para escudriñarme bien con sus grandes ojos y al advertir que el extraño humano solo liberaba burbujas, y por lo visto era lo único que iba a soltar, la tortuga se alejó lentamente, dando vueltas alrededor de Enrique, a ver si con él tenía más suerte.

SOS ARONA ATLÁTICO El festival de la naturaleza marina El pequeño municipio de Arona organiza cada año el festival de los océanos: cine, música, artes escénicas, conferencias, debates, experiencias subacuáticas, exposición de fotografía, feria, cursos de formación y talleres. Un gigantesco esfuerzo para dar a conocer la naturaleza del medioambiente marino canario. Este año la mayor parte de los actos se han celebrado online por las circunstancias de la covid, con una impresionante audiencia. Pero en pasadas ediciones, SOS Arona Atlántico ha llegado a involucrar en sus talleres y aulas a más de 200 niños, que serán el futuro para nuestra naturaleza. Nacido en 2012 como una apuesta por la defensa y divulgación de la fauna marina. Esta localidad turística convive con una colonia permanente de ballenas calderones y delfines mulares. Se trata de un punto de tránsito de las primeras especies de ballenas del mundo, como la majestuosa rorcual azul. Este año, el festival ha recogido y emitido la llamada de auxilio que los océanos están lanzando ante la contaminación y el cambio climático.

Seguimos por el arenal hasta una caída vertical que se sumergía hasta los 30 metros. Debido a la naturaleza volcánica de la isla, los fondos son escarpados, con una riquísima arquitectura de cuevas, túneles, cornisas y grandes veriles que caen miles de metros. El paraíso para un sinfín de especies marinas. En la pared, un par de morenas picopato observaban desde sus guaridas cómo los alienígenas de grandes aletas y luces artificiales flotaban. Más al fondo, un banco de barracudas formaba mostrando la menor resistencia posible a la corriente. Sobre el fondo de arena, dos grandes peces obispo (una especie de manta raya) volaban ante el portal de una gruta, en cuyo interior se refugiaba un cardumen de catalufas. Y a nuestras espaldas, la tortuga que ahora tenía la compañía de una amiga algo más pequeña. Cuando se piensa en destino de buceo, la mente suele viajar hacia lejanos y exóticos lugares como Polinesia, el mar Rojo, Maldivas o el Caribe. No es que la imaginación esté errada, esos destinos son fantásticos, pero sí peca de un poco injusta. La cantidad y diversidad de fauna, de extravagantes formaciones geológicas submarinas, de interesantes pecios, de condiciones para el buceo y de calidad turística, hacen de Canarias uno de los mejores destinos mundiales para el buceo. En estas islas se pueden tener encuentros con casi cualquier animal marino, desde grandes ballenas a tiburones, peces subtropicales o invertebrados inverosímiles, menos osos polares, se puede esperar casi todo.

ampliar foto La riqueza de los fondos y la fauna submarina de Tenerife. Sergio Hanquet

Miré el manómetro y solo me quedaba un tercio de aire ¿Cómo es posible? ¡Si acaba de sumergirme! Pero lo cierto es que ya habían pasado cincuenta minutos desde la zambullida. Es lo malo que tiene el buceo, que el tiempo se te pasa volando cuando lo estás pasando tan bien. Un gesto de ascenso a Enrique y volvimos al ancla escoltados por nuestras amigas las tortugas, que no nos dejaron durante toda la inmersión. Uno hubiese seguido buceando, pero aún nos quedaba una inmersión por el día y otra nocturna en Radazul. Cada inmersión en Tenerife tiene su sabor, cada una es distinta, pero todas excelentes.

LA VISIÓN DEL EXPERTO.

[Sergio Hanquet, buceador, naturalista y fotógrafo de Arona]

ampliar foto Sergio Hanquet: buceador, naturalista y fotógrafo de Arona.

¿Qué tienen los fondos de Canarias que no tengan los fondos de la Península?

La situación geográfica y el origen volcánico del archipiélago canario son lo que marcan la diferencia con los fondos marinos del continente (Península). Incluso entre cada una de las islas hay notables diferencias tanto en especies como en tipos de fondos. En general, destaca la poca plataforma insular, alcanzando grandes profundidades a poca distancia de la costa, una temperatura del agua que oscila entre 17 y 24 grados a lo largo de todo el año, unas aguas transparentes que pueden superar los 40 metros de visibilidad, y una flora y fauna representativas del Mediterráneo y del Atlántico norte, incluyendo algunas especies tropicales y subtropicales.

¿Qué inmersión es ineludible en Tenerife?

Bucear en Canarias 2 La guía definitiva para bucear en Canarias. Con más de 400 inmersiones desde un barco y desde la orilla explicadas al detalle con prácticos consejos, esta obra es fundamental para disfrutar de los fondos marinos canarios y descubrir toda su naturaleza. Además, cuenta con más de 1.000 formidables fotografías e ilustraciones.

Es al gusto de cada uno, y dependiendo de si te quieres mover por la zona sur o norte, desde embarcación o desde la misma orilla. De las 117 inmersiones censadas, gran parte de ellas se realizan en la zona sur de la isla, concretamente en el municipio de Arona, desde la Marina Las Galletas o Puerto de Los Cristianos. Desde ahí los “puntos calientes” o inmersiones más demandadas son La Cueva de Los Camarones y El Bufadero, donde se puede disfrutar de una abundante fauna, como varias especies de rayas, anguilas jardineras, gallos (pez balista), morenas e incluso tortugas.

¿Cuál es su isla favorita para el buceo?

¡Pregunta complicada! Todas tienen su atractivo, y sus inmersiones son ineludibles. Pero es cierto que me quedo con la de Tenerife por las variadas y numerosas posibilidades que ofrece… aun así cada vez que puedo navego hasta la isla de La Gomera, sin lugar a dudas la más salvaje y desconocida del archipiélago. Hay muy pocas infraestructuras para el buceador y la única manera de acceder es con una embarcación propia. Son inmersiones muy cañeras debido a las corrientes marinas y en cuanto a viento solo se puede acceder a los buenos lugares en algunas ocasiones.

¿Qué animal hay que procurar ver en cada inmersión?

ampliar foto Pez opispo 'volando' sobre el fondo. Sergio Hanquet

El buceador de hoy es cada vez más exigente, y aún más si cabe cuando es fotógrafo. Parece que la moda de los grandes bichos está a la baja y los protagonistas de nuestras inmersiones se hacen cada vez más pequeños, por no decir ridículos, rozando el medio centímetro de tamaño. Dicho esto, no se puede estar en la isla sin ver los obispos y chuchos (rayas), las morenas, los enormes bancos de roncadores, coloridas catalufas, amigables tortugas y la diminuta fauna solo visible para los más experimentados (y si no, que se lo pregunte a mi amigo Adrián Fernández)

¿Qué puntos son clave para organizar una semana de buceo en Tenerife?

Elegir el sitio de estancia cerca del puerto base , reduciendo así los trayectos y pérdida de tiempo (algunos centros lo pueden gestionar).

, reduciendo así los trayectos y pérdida de tiempo (algunos centros lo pueden gestionar). Elegir un centro de buceo de clientela y habla españolas siempre será más ameno (lo mismo recomendaría a un alemán o un francés, que elijan un sitio donde se hable su idioma).

siempre será más ameno (lo mismo recomendaría a un alemán o un francés, que elijan un sitio donde se hable su idioma). No busquen un “vida a bordo” o cruceros de buceo, en el archipiélago no hay.

Poco importa la temporada, ya que se bucea todo el año. En caso de tener mal tiempo suele durar poco, y si persistiera, la isla ofrece puntos de inmersión alternativos. El centro de buceo Rincón de Arona, en el puerto de Los Cristianos, es una apuesta segura para grandes inmersiones.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.