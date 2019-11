Cinco retos en los Pirineos franceses

En la vertiente norte de los Pirineos, entre Francia y España, se extienden del Atlántico al Mediterráneo seis regiones que son un auténtico sueño para los amantes de los deportes de nieve y los apasionados de la naturaleza. Los Pirineos Atlánticos, Altos Pirineos, Alta Garona, Ariège, Aude, y Pirineos Orientales comprenden 39 estaciones de esquí, más de 1.000 pistas, alrededor de 46.000 hec­táreas esquiables, reservas naturales patrimonio mundial de la Unesco y cimas míticas como el Pic du Midi o el gran Tourmalet. Este año han invertido más de 30 millones de euros en renovar instalaciones y lanzar nuevas experiencias.

De todas las novedades que presentan las estaciones y los dominios de nieve del Pirineo francés esta temporada 2019-20 hay cinco ofertas que, a mí personalmente, me gustaría probar. Cinco retos para experimentar la naturaleza pirenaica invernal y disfrutar de las maravillas de sus estaciones enclavadas en valles de ensueño. Además de vivir a fondo el esquí alpino, de montaña, de travesía o fuera de pista.

'Trail Running' por nieve

El Snow Trail de Issarbe, la pequeña estación nórdica de los Pirineos Atlánticos, se celebra el 9 de febrero de 2020 y tiene dos recorridos. Uno de 9 kilómetros y 250 metros de desnivel, y otro de 14 kilómetros y 550 metros de desnivel. Una oportunidad única para disfrutar de un entorno mágico en un evento en el que 350 amantes del trail running se darán cita.

Descenso de cañones helados

ampliar foto Descenso de Cañones en Gavarnie.

En un entorno invernal, todo cubierto de hielo y nieve, en las faldas del pico de midi de Ossau, justo al lado de la frontera española con Formigal, se puede descender por el cañón del Brousset surcado por aguas heladas. No se preocupe, toda la actividad se realiza con traje estanco, así que no se mojará nada y el frío que experimente será vivificante. El nivel necesario para completarlo es básico, no se requiere mucha técnica, pero es extremadamente divertido con rapels de hasta 13 metros por cascadas, piscinas suspendidas y toboganes que desembocan en pozas. Esta experiencia también se puede disfrutar en la estación de Gavarnie-Gèdre (Altos Pirineos). La mejor forma de disfrutar la naturaleza pirenaica en invierno y ganarse la cerveza frente a la chimenea. Y si a usted el agua fría le espanta puede experimentar el barranquismo en entorno nevado, con descensos, piscinas y rapels pero con agua a 35ºC. En Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pirineos Orientales), el único punto de Europa donde se puede descender en invierno por un cañón con agua calentita.

'Snooc', esquí sin saber esquiar

Concebido por un joven saboyano, el snooc es una de las novedades de la temporada que puedes probar en Saint-Lary (Altos Pirineos) o en Peyragudes. Se trata de un artilugio en forma de trineo que permite escalar, literalmente, las pistas. Fue creado para los esquiadores de fondo. El snooc lo componen dos esquís de pequeño tamaño que se adhieren entre sí a lo largo del descenso y que se complementan con un asiento y un mango. Se fabrica en Francia y se ensambla en Chambéry. Con él, la sensación de karting está más que garantizada. Y no se necesita saber esquiar.

'Frozen Rugby', ensayos en la nieve

Torneo de Rugby que se celebra en la estación Pierre Saint Martin, en el corazón del Béarn, entorno natural y protegido pegado a los Pirineos españoles. Este año celebra la segunda edición, durante el mes de marzo, el campeonato de rugby donde se sustituye la hierva por la nieve, donde 12 equipos de hombres y mujeres se batirán el cobre. Todo un espectáculo. Pero si lo tuyo no es mirar si no participar puedes apuntarte con tu equipo al Snow Rugby Pyrénées, con la colaboración de la Federación Catalana de Rugby en Les Angles.

Tirolina sobre cascadas heladas

ampliar foto Bosques de Grand Tourmalet.

Pasar por el Grand Tourmalet sobrevolando sus cascadas heladas y deslizarse sobre las copas de los árboles de los bosques nevados como un águila a más de 60 kilómetros por hora en un descenso de 400 metros. La emoción es una mezcla de miedo, brote imparable de adrenalina y adicción. Una actividad para todo el mundo sin dificultad técnica o nivel físico requerido. Solo hace falta un pelín de valor.

Y también esquí y 'snow freeride' Freeride en pic du Midi. Alex Plagnard Y por supuesto, en los Pirineos franceses también se puede disfrutar de la nieve con una tabla, o dos, en los pies. El reto es subirse al teleférico de pic du Midi. Auténtico freeride de gran altitud, pic du Midi es el tercer espacio freeride de Francia. En diciembre de 2013, abrió su dominio de esquí freeride siguiendo los pasos de la Aiguille du Midi (Chamonix) y La Grave (Alpes). Como resultado, los esquiadores más experi­mentados pueden descender cada etapa del viaje en teleférico, una excepcional zona de esquí freeride que se extiende sobre las tres laderas del pic du Midi.

