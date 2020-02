Setién: “Supongo que el Madrid tiene claro que vamos a ser un equipo atrevido”

Se juega el Barça parte de LaLiga en el Bernabéu, líder de la competición con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid cuando no hay un equipo que puje con fuerza por el laurel final. “Puede ser un día importante porque una victoria nos daría una ventaja que no sé si sería suficiente. Imagino que no. Pero no me fío de las dinámicas en estos partidos y lo que prima es el presente”, convino Quique Setién, consciente de que el Barça acumula cuatro triunfos seguidos y el Madrid dos derrotas en el torneo. “No me fio de nada. Espero un partido disputado, igualado, con alternativas. Veremos quién acierta y hace mejor las cosas para ganar el partido. Dominaremos y nos dominarán. Lo habitual en estos clásicos”, añadió.

Admitió Setién que le encantaría ganar el clásico –“Cuando uno va al Bernabéu no va tranquilo, ni siquiera habiendo ganado los dos últimos partidos con el Betis. Pero me haría mucha ilusión ganar el clásico y continuar la racha extraordinaria del club y la mía”, dijo-, aunque analizó el momento de cada equipo. “Para el Madrid es un partido vital, seguramente más que para nosotros por la situación que estamos en la tabla y el tiempo que puede quedar en el caso de que consigamos una victoria. Por eso es un partido clave, muy importante”, señaló. Y elogió al conjunto de Zidane: “El Madrid siempre es peligroso. Puede que las circunstancias de ahora le obliguen un poco más, pero cuando empieza el partido no piensas en nada más que en dar lo máximo y hacer lo mejor posible. Desde ese momento todo está en manos de los jugadores”. Para su fortuna, podrá contar con Jordi Alba, que recibió el alta médica -“está bastante bien y las sensaciones son positivas, lo único que hay que decidir con él es si lo vamos a sacar de inicio o no”, convino el mister- y con Piqué, superadas las molestias en el tobillo.

Para ver al Madrid de cerca, Setién fue al Bernabéu a ver el duelo ante el City de la Champions, donde el equipo de Guardiola se impuso (1-2). “El miércoles fui a ver al Madrid y a un rival que es similar al nuestro en cuanto a conceptos. Luego hablamos un rato con Pep. Vimos su plan y hay cosas que nos pueden venir bien y otras no nos interesan o no podemos desarrollarlas. En eso radicó un poco la conversación”, reveló el técnico azulgrana. Y se animó con su discurso: “No vamos a dar pistas al rival. Pero no renunciaremos en ningún caso a ir a por el partido como siempre. Intentaremos hacer mejor que el rival, a ver si nos da”. Y agregó: “Supongo que el Madrid tiene claro que vamos a ser un equipo atrevido. Vamos a ser como siempre. Como lo fui con el Betis, con Las Palmas y ahora con el Barça. Vamos a presionar y cuando toque replegarnos pues también. Nos van a complicar mucho las cosas y debemos estar preparados cuando no tengamos el balón”. Pero la receta la tiene clara: “El Madrid no es contemplativo. Nos va a apretar y tendremos que andar muy finos para superar esa presión. Y nosotros necesitamos conservación del balón, progresar y encontrar la pausa. Está claro que a ninguno de los dos nos gusta correr detrás del balón. Así que se gana con acierto”. Para eso cuenta con Messi, que jugará su clásico 43. “Nos encantaría verle otros 43 más… Es un jugador tremendamente importante para nosotros y ojalá que aproveche para hacer un gran partido y nos ayude a ganar”, cerró.

