Lenglet convence a Quique Setién

Cuando parecía que Lenglet estaba consolidado como la pareja de Piqué en el eje de la defensa del Barcelona, Quique Setién apareció en el Camp Nou. El técnico cántabro llegó al Barça con la idea de recuperar a Umtiti, que cambia buenas por malas desde que regresó del Mundial de Rusia 2018. Entendía Setién que el central campeón del mundo con Francia en Moscú es tan fiable en la salida del cuero como Lenglet, aunque mucho más contundente en el mano a mano. Pero Lenglet no se achicó. Y, hasta ahora, desde que Setién reemplazó a Valverde, Lenglet disputó siete partidos, los mismos que Umtiti. “Es uno de los temas que no me dejan dormir”, aseguró Setién sobre el dilema que tiene entre Lenglet y Umtiti. No duda, eso sí, de Piqué. El catalán, que se marchó tocado de San Paolo, estará presente en el Bernabéu.

En el momento en el que el Nápoles apretaba al Barcelona tras la expulsión de Arturo Vidal en el duelo de ida de los octavos de final, Ter Stegen envió el balón fuera de banda. El alemán no quería perder tiempo: Piqué se lanzó al suelo. El catalán no podía continuar, dolorido en el tobillo izquierdo. Por la zona mixta de San Paolo, en cualquier caso, pasó sin problemas. El miércoles estuvo en la ciudad deportiva azulgrana y ayer viajó a Andorra para dar la bienvenida a Nacho Castro, nuevo entrenador de su equipo, que sustituyó al Gabri. “Piqué es muy inteligente; cuando hay que competir, compite. En los partidos en los que hay que dar la talla, siempre aparece, sobre todo si se trata de un clásico”, analizan en la ciudad deportiva.

La rodilla del 23

Con Piqué como líder de la zaga, Setién comienza a definir quién será su compañero. “Al principio, Quique no quería perder a Umtiti. No quería que pasara como con Ernesto”, apuntan desde el cuerpo técnico azulgrana. Después de Rusia, cuando Umtiti forzó para disputar seis de los siete partidos de Francia, la rodilla del central no volvió a funcionar igual. El defensa optó por seguir los consejos de la Federación francesa y no pasó por el quirófano. Hizo un tratamiento conservador en el Hospital Aspetar de Qatar, el mismo en el que Dembélé hizo su última recuperación. En la pasada temporada, Umtiti disputó solo 15 partidos. Con Valverde, en sus dos años y medio en el Camp Nou, jugó un total de 63 duelos, 40 antes del Mundial de Rusia.

La idea de Setién de apostar por Umtiti comenzó a cambiar después del partido ante el Valencia en LaLiga. La derrota en Mestalla (2-0) dejó señalado a Umtiti y una conclusión en el cuerpo técnico: para los partidos en los que el Barcelona va a tener el control total del juego, el Barça puede contar con Umtiti; en cambio, cuando el duelo se avecina cambiante, intenso y en el que hay que recuperar terreno a toda pastilla, el 23 sufre. Todo lo contrario le pasa a Lenglet. “Quique está encantado con Lenglet”, advierten en la secretaria técnica. Uno de los empleados del Barça, que viaja con la plantilla, asegura que el exdefensor del Sevilla es uno de los jugadores más profesionales del grupo, junto a Ter Stegen y De Jong.

Lenglet acostumbra a repasar sus partidos con el Barcelona cuando no puede dormir. Obsesivo, pregunta y pregunta cómo mejorar. El Bernabéu no se avecina un duelo plácido para el Barcelona, por lo que entienden en la ciudad deportiva que Lenglet podría ser la pareja de Piqué ante el equipo de Zidane. Umtiti, en cualquier caso, le sigue de cerca. Mérito de Setién. El que perdió fuelle fue el central del filial, Ronald Araujo. Protegido por los pesos pesados del grupo (es uruguayo), la potencia de Araujo en las áreas tenía encantado tanto a Valverde como al entrenador del filial, García Pimienta. Al cántabro no le termina de convencer su capacidad para sacar el cuero desde atrás. Para iniciar la salida, sin embargo, ninguno mejor que Piqué. El catalán no fallará en su cita preferida de la temporada: el Santiago Bernabéu.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.