Messi y Griezmann ya se entienden

Luis Suárez sigue con la recuperación de su rodilla derecha, intervenido en enero y de baja hasta principios de mayo, cuando a la competición liguera le quede apenas un mes. Con contrato hasta junio de 2021 —como Rakitic, Vidal y Messi—, el delantero desveló, sin embargo, una cláusula desconocida hasta la fecha en una entrevista que concedió a Rac1: “El año que viene, si juego el 60% de los partidos en los que estoy disponible, renuevo automáticamente”.

Una medida que no es extraña en el Barça —siempre cifran en el 60% de los minutos las primas y la renovación— pero que no había trascendido. Suárez, que en 2021 contará con 34 años, siempre ha sido titular por definición. En este curso, por ejemplo, participó en 23 encuentros con un saldo de 14 goles. “Estoy feliz aquí y mi familia, también. Estoy donde siempre he querido estar y me siento útil. La decisión tiene que venir del club, ellos saben mi predisposición. Quiero seguir, pero no depende de mí”, reflexionó.