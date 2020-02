Valverde: “La Liga es el torneo que dice exactamente cómo estás”

“¿Cómo estás?”, le preguntó, de entrada, el moderador a Ernesto Valverde. La pregunta, casi un reflejo cuando alguien se encuentra con un conocido, no lo era tanto al tratarse del ex entrenador del Barcelona, destituido hace un mes del club azulgrana. Había perdido la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético; dejó al equipo líder en LaLiga y clasificado para los octavos de final de la Champions como primero de grupo. “Yo bien, ¿y tú?”, respondió el Txingurri, entre risas. Y añadió: “Ya sabemos cómo es el fútbol, se genera expectación”.

Valverde reapareció públicamente en San Mamés para recibir el Premio Referente del Bilbao International Football Summit 2020. No había un lugar más cómodo para el técnico, ni probablemente mejor compañía, rodeado como estuvo por Tite (seleccionador de Brasil), Scaloni (de Argentina), y los también entrenadores Fabio Capello, Unai Emery y Javier Irureta.

“Gracias por el premio. La verdad es que me da pudor recibirlo viendo en esta sala a Capello, Irureta, el seleccionador de Brasil... Gente que ha sido referencia para mí”, explicó. E insistió: “Estoy bien. La verdad es que no he visto demasiado fútbol. He preferido coger distancia porque cuando estás metido en un club en el que todo va a 200 por hora no puedes frenar en seco”. Apareció un Valverde sonriente y relajado, con barba, tan divertido como escurridizo, siempre inteligente para esconder la frase rimbombante. “A todos los entrenadores les cuesta ponerse a ver a los equipos que han dejado, pero vi el de Copa entre el Athletic y el Barcelona (el Barça de Quique Setién cayó en el descuento). Me pareció calcado al de Liga (1-0, en el estreno de LaLiga). El Barça dominador, el Athletic bien el primer tiempo. Aduriz nos metió un golazo al final y Williams también. ¿Que si vi a este Barça parecido al mío? No digo nada, mejor evitar polémicas”.

Pero, por si las moscas, aclaró: “No sufría en las ruedas de prensa en Barcelona. Es cuestión de oficio. En mi caso se trata de intentar que las polémicas no lo sean tanto. Hay una norma que se cumple: si hay semana con marejada, la rueda de prensa está llena; pero si has ganado, hay menos gente”. Recordó el Txingurri el ruido mediático de un club como el Barcelona, y se mostró sin una pizca de rencor por haber sido despedido por el presidente Josep Maria Bartomeu después de ganar las últimas dos ligas.

Ernesto Valverde, junto a su homólogo Unai Emery, también presente en San Mamés. Luis Tejido EFE

“Todos los clubes te dejan su marca. Para mí entrenar al Barça ha sido una suerte increíble. LaLiga es el torneo que te dice exactamente cómo estás, cómo has funcionado todo un año. Otros títulos son más especiales, tienen más glamur; pero dependen de un momento de inspiración. El Liverpool, por ejemplo, da importancia a ganar la Premier”. Y analizó el presente de la competición, ahora con el Real Madrid de Zidane como líder, con tres puntos más que el Barcelona. “Tenía ilusión de que podía ganar. Este año el Madrid está fuerte, muy enfocado en LaLiga; pero es lo normal, que las ligas estén complicadas”.

Valverde, por ahora, prefiere no acelerar su regreso a los banquillos. “Tenía decidido estar un tiempo parado porque llevo mucho tiempo seguido entrenando. Ya veremos. Todavía no lo tengo muy claro. La verdad es que me gusta hacer cosas raras. Me dicen la Premier y yo les digo que a mí me gustaría ir a Australia”. Lo que sí tiene claro el Txingurri es que quiere volver a la fotografía. No medita volver a publicar un libro de fotos –el primero, Medio tiempo, salió en 2012–, pero sí volver a poner entrenar el ojo. Valverde está relajado. Dice que está bien, no parece mentir.

