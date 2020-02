Agria reunión por el convenio del fútbol femenino

La víspera de la final de la primera Supercopa de España reunió en Salamanca a todas las partes del fútbol femenino con un punto central en el orden del día: el bloqueo del convenio colectivo. El texto laboral fue cerrado por los sindicatos y la patronal el pasado 20 de diciembre, pero todavía no se puede ejecutar porque está pendiente de un acuerdo sobre los derechos televisivos entre la Federación España (RFEF), los clubes y Mediapro, el que debe aportar el dinero para que las entidades, especialmente las más humildes, puedan hacer frente a las cláusulas.

La cita, retransmitida en streaming por el canal de Youtube de la Federación, evidenció la distancia entre las partes y dejó claro que aún quedan varios puntos que impiden la puesta en marcha del nuevo marco laboral, que sería el primero en una Liga europea de fútbol femenino. Las acusaciones, reproches y malentendidos fueron múltiples y se produjeron en muchas direcciones.

La principal fue la del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, organizador del encuentro y que llevó la voz cantante, que aseguró que había aceptado todas las condiciones de la productora Mediapro -”primero nos pidieron dos partidos cada jornada, luego tres y después cuatro”-, para alcanzar un pacto sobre los derechos de retransmisión; que su institución ponía el dinero (500.000 euros a cada club de Primera y 100.000 para los de Segunda); y todo ello pese a haber sido excluidos, aseguró, de la negociación del convenio aunque ofrecía, añadió, un salario mínimo de 18.000 euros anuales (2.000 más de lo acordado para los contratos a jornada completa). “O no interesa o no sabemos qué ocurre para que no se firme”. Sobre el último punto, el presidente de la Asociación de Clubes, en clara minoría en la reunión, le respondió, en uno de los varios roces que mantuvieron, que fue el Consejo Superior de Deportes el que dejó fuera a la Federación de las negociaciones. Rubiales replicó que había mandado una carta al CSD para informar de su posición en este conflicto.

El sindicato AFE, que no estaba representado por su presidente, David Aganzo, sino por su delegada Tania Tabanera, también fue diana de las críticas de Rubiales, del que fue su máximo ejecutivo durante siete años, y de varias federaciones territoriales, al no haber incluido a las jugadoras de Segunda en el preacuerdo del convenio. Fue significativo ver a la patronal y los sindicatos, enfrentados durante los 14 meses que duraron las negociaciones, en sintonía ante los reproches de la Federación, que les acusó de no haberles informado de lo pactado con las futbolistas cuando es su organismo el que debe poner el dinero para afrontar los compromisos económicos del convenio.

En medio de la refriega continua, la representante del Athletic, María Tato, aseguró que la semana pasada cuatro clubes (el suyo, Barcelona, Atlético y Tacón) se comprometieron a crear un fondo solidario para que las entidades más modestas puedan hacer frente a lo acordado en el texto laboral. La única coincidencia en la sala fue que todos dieron por hecho que, antes o después, se alcanzaría la paz. La duda es cuándo, cómo y con cuántas heridas.

