El Zaragoza se carga al Mallorca

La Copa del Rey celebró la primera jornada de la ronda de los dieciseisavos. Se trata de un torneo que no admite ya el más mínimo despiste. A partido único y en el campo del rival de inferior categoría conviene no dar más opciones. Lo hizo el Mallorca, con una alineación plagada de suplentes. Lógicamente, ante un rival como el Zaragoza, de los mejores de Segunda División, se llevó un serio correctivo en La Romareda. Los de Víctor Fernández no solo ganaron por 3-1, sino que gozaron de una gran cantidad de ocasiones para lograr un marcador todavía más amplio. La igualdad se mantuvo, no obstante, en la primera mitad. La mejor ocasión fue para los locales en un disparo de Kagawa a la escuadra. El Mallorca, que venía de meterle cuatro goles al Valencia, apenas llegó.

Su debilidad defensiva provocó que a los 48 minutos Álex Blanco rematara con absoluta comodidad dentro del área para hacer el 1-0. Pozo, recién cedido por el Sevilla, tuvo la ocasión de empatar en un remate de cabeza. A partir de ahí, debacle balear. Javi Puado y Linares marcaron a la contra y solo Febas maquilló el marcador al final.

Lo pasó muy mal Osasuna en el Nuevo Colombino. Perdido en la 11ª plaza del Grupo IV de Segunda B, el Recreativo tuvo fútbol y juego para adelantarse en el marcador con un 2-0 gracias a los goles de Morcillo y Roncaglia, en propia puerta. Osasuna reaccionó en la segunda mitad. Brasanac redujo las distancias y el Chimy Ávila, que salió en la segunda mitad, hizo el 2-2. Eso sí, el argentino marcó en fuera de juego, pero el VAR llega a la Copa en la próxima ronda, en octavos. El Recreativo pudo todavía hacer el 3-2 en la prórroga en un jugadón de Chuli, pero fue Íñigo Pérez quien, en el minuto 111, clasificó a los navarros. Osasuna despertó a tiempo frente a un Recreativo muy digno, que peleó hasta que tuvo fuerzas y puso fin a su meritoria actuación en la Copa.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.