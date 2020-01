Los últimos románticos de Salamanca

Pese a la presión del Ayuntamiento dirigido por el alcalde popular Carlos Manuel García Carbayo para que Unionistas juegue el partido de Copa contra el Madrid en el Estadio Helmántico, el club no contempla disputar el duelo ante de su feudo habitual de Las Pistas. Javier Tejedor, vicepresidente de Unionistas, lo tiene claro: “Queremos jugar en nuestro campo, donde hemos forjado nuestra historia”. La Federación dio su visto bueno al campo en las anteriores fases, salvo por la iluminación. El club necesita el permiso del Ayuntamiento para instalar unas torretas de luz para corregir ese problema, y gradas supletorias para aumentar la capacidad. Además, la opción del Helmántico requiere la aprobación del club rival, que no ha dado su consentimiento. Navas, extremo de Unionistas, tampoco ve otra opción: “Es un terreno en el que se iguala todo, donde ellos se van a sentir incómodos. En Las Pistas tenemos posibilidades”, dice. El escenario del encuentro aún no está cerrado de forma definitiva.