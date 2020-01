Las jugadoras, hartas por el retraso del convenio: “¿Qué más tenemos que hacer?”

El fútbol femenino no puede más. Ese es el sentir de las jugadoras de la Liga, que han manifestado este lunes su preocupación por la falta de acuerdo entre la Asociación de Clubes y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en una rueda de prensa en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Desde que el 20 de diciembre se llegara a un preacuerdo entre la patronal y los sindicatos, la firma del convenio se ha ido retrasando. David Aganzo, presidente de AFE, acompañado de una veintena de futbolistas, ha lamentado el retraso, ya que la firma, prevista inicialmente para el día 15, tendría que haberse producido este lunes. Ainhoa Tirapu, futbolista del Athletic Club, considera que sus compañeras se han sentido "ninguneadas" y ha exigido "una respuesta inmediata" por parte de los clubes y la federación.

Clubes y RFEF mantienen una pugna por los derechos audiovisuales de los partidos del fútbol femenino. Ambas entidades negocian un acuerdo necesario para que los clubes puedan asumir los requisitos económicos que establece el texto del convenio colectivo, que ya cuenta con el visto bueno de las dos partes. Las jugadoras reclaman ahora mayor celeridad y que se fije una fecha definitiva para la firma del convenio. Priscila Borja, del Betis, no se explica el retraso. "Hemos puesto todo de nuestra parte, paralizamos la huelga para que se pudiera seguir negociando. ¿Qué más tenemos que hacer para llegar a esa firma?", ha cuestionado.

Ante este panorama, el fantasma de la huelga, que paralizó una jornada de la Liga Iberdrola a mediados de noviembre, ha vuelto a asomar. Las jugadoras han recordado que alcanzaron una tregua, pero no llegaron a detener el paro laboral de manera definitiva. "No nos gustaría volver a esa situación, pero no descartamos nada", ha afirmado Tirapu.

El convenio sigue, por tanto, a expensas del acuerdo, en el que la operadora televisiva Mediapro también toma parte. La empresa accedió a liberar los derechos de retransmisión de los clubes con los que mantenía un acuerdo (12 de los 16 de Primera, excepto Tacón, Barça, Athletic y Madrid CFF), a cambio de reservarse la emisión de dos partidos de cada jornada a través de sus canales, unas condiciones que la RFEF aceptó "íntegramente".

