La Supercopa e ingresos en otros sitios. Muchos somos los que hemos criticado que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí y no quiero hablar mucho del tema porque es mi forma de protesta, no darle difusión. Así todo, me parece destacable la simple y clara reflexión de Ernesto Valverde, entrenador del Barça: “Este deporte se ha convertido en una industria y como tal busca ingresos. Esa es la razón por la que estamos aquí”. Solo nos cabe esperar que esa industria sepa destinar los ingresos en lo que debe, y de paso, que aprenda también a no buscarlos en cualquier sitio.

Amigos pericos... El Espanyol se salvará. Los pericos caemos bien, somos un club amigo al que nadie quiere que le vaya mal. Somos un poco mediocres, no nos vayamos a engañar, pero tenemos algo que nos hace especiales: la força de un sentiment. Esa fuerza que se pasa de generación en generación, la misma que hace soportable vivir en una ciudad dominada por la afición de un coloso mundial, la misma que le recuerda diariamente a cada aficionado y a cada jugador del Espanyol ese “no nos rendiremos, jamás” al que hoy se agarran para conseguir la permanencia. Creer es poder y los pericos creerán hasta el final. Como, sin duda, creerán los aficionados de los equipos que luchan también por conseguir esa salvación: Leganés, Mallorca, Celta, Eibar, Alavés... Para todos ellos empieza ya la cuenta atrás y, sin margen de error, el aspecto emocional marcará las diferencias. Gestionar la cabeza y los sentimientos nunca fue tan importante.

Mané y Oshoala, los mejores de África. Esta semana se ha celebrado en Egipto la Gala de la Confederación Africana de Fútbol donde se premiaron a los y las mejores del continente africano. El jugador del Liverpool Sadio Mané y la jugadora del FC Barcelona Asisat Oshoala fueron reconocidos como los mejores de 2019, y encarnan ya el sueño en el continente vecino, ese sueño que les ha dado otra vida, como reconocía un nervioso y emocionado Mané recordando sus orígenes más humildes: “Yo vengo de un pueblo muy, muy pequeño, de allí salí y... Ahora estoy aquí”. Y vaya que si está. Una vez más, el poder del fútbol para generar ilusión, para cambiar vidas y ofrecer un futuro mejor.

Teresa Portela, todo un ejemplo. Empieza un año olímpico y eso convierte este 2020 en una temporada especial. Hasta que todo empiece en Tokio viviremos un bombardeo de noticias sobre nuestros deportistas, que por fin tendrán el merecido apoyo y reconocimiento. Por eso los Juegos son tan especiales, porque es el momento de que todos los deportes minoritarios consigan su visibilidad y así poder cambiar y mejorar la cultura deportiva de nuestro país. Pero podemos empezar por hablar de las polémicas clasificaciones federativas en algunos deportes como piragüismo, donde la gran Teresa Portela todavía no sabe si estará en Tokio. Fue tercera en el Mundial y consiguió la plaza para España en el K1 200, pero la federación decidió no tener en cuenta los méritos de este Mundial, con lo que tendrá que ganar el control selectivo que se celebrará en abril. Parece que lo de centrarse y llegar en pico de forma a Tokio poco le preocupa a algunos. La gallega brillaría por encima del resto, no porque su deporte sea o genere más interés, sino porque se convertiría en la primera deportista española en disputar seis Juegos y, además, demostraría estar en la élite de su deporte durante 20 años. ¡Y con una maternidad de por medio! De locura. Todo un ejemplo.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.