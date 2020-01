Mandan los de siempre, pero mandan menos

Las Ligas de 100 puntos parecen ya lejanas, de otra era. Dominan los mismos de siempre, el Barcelona y el Real Madrid, con el Atlético enganchado a la locomotora. Pero mandan menos. Las derrotas, las pérdidas inesperadas de puntos, que durante años se convertían en crisis de portada, se han normalizado en los grandes. El Barça alcanza su octavo campeonato de invierno en los últimos 11 años, después de empatar con el colista Espanyol (2-2) sin que tiemblen los cimientos del Camp Nou. Se queda en 40 puntos, la cifra más baja de un líder en la década, en la que el conjunto azulgrana llegó a sumar 55 en la temporada 2012-13, y ya no es una hecatombe de magnitudes planetarias. LaLiga se iguala porque las plantillas de los grandes envejecen (Messi) o no aparecen nuevas estrellas en el firmamento futbolístico (Cristiano) que marquen las diferencias. Cuando el campeonato despertó, después de 19 jornadas, Messi todavía estaba ahí, pero quienes le rodeaban ya no salen en los cromos.

Remates y posesión. El renacer de la clase media con la inyección monetaria de las televisiones empieza a causar efecto en el campeonato. La primera vuelta de la temporada 2019-20 ha sido la más disputada de los últimos años, aunque sean el Barcelona y el Real Madrid los que aparezcan en cabeza en casi todas las estadísticas, pero sin la apabullante sensación de dominio de los principios de la década. De hecho, el Barça es líder por su pegada. Ha marcado 49 goles, 13 más que el Real Madrid, y cuenta con una línea delantera más eficaz. Sólo ha necesitado 232 disparos, de los que 114 han ido a puerta, para conseguir ese registro. El 42,9% de los balones que encontraron los tres palos tuvieron premio. El Real Madrid, sin embargo, necesitó 129 disparos a portería. El porcentaje de efectividad fue de un 27,9%. Como ejemplo, Messi, más eficaz, y Benzema, más activo y rematador, liberado sin Cristiano.

Zidane tiene un problema de puntería, pero lo resuelve con mayor eficacia defensiva. El Madrid es, con 12 tantos recibidos, junto al Atlético de Madrid y con un gol menos que el Athletic, el equipo que menos tantos ha encajado en la primera vuelta. La escasa docena de goles en contra es su cifra más baja desde el curso 1987-88.

Mientras que el Barcelona ha permitido que sus rivales dispararan 195 veces, el equipo blanco concedió sólo 166 remates, de ellos 52 a portería, por 61 del Barça. Además, el conjunto de la capital recuperó 1.145 balones por 1.039 del equipo azulgrana. El Real Madrid ha terminado la primera vuelta con 10 partidos sin recibir goles (los tres últimos de manera consecutiva, ante Barcelona, Athletic y Getafe), uno más que el Atlético y el Athletic, mientras que el Barcelona sólo lo ha conseguido cinco veces. No obstante, el equipo de Valverde sigue siendo el rey de la posesión, con un 63,97% de media por partido, por un 58,36% del Real Madrid, en una estadística que cierra el Leganés (40,79%), penúltimo solo por delante del Espanyol. El dominio del balón se queda, sin embargo, muy lejos de los años en los que el Barça apabullaba en este aspecto. En la temporada 2011-12, con Guardiola al mando, la media fue de un 72,7%.

Estadísticas de la primera vuelta Barcelona y Real Madrid, y sus jugadores, encabezan las estadísticas positivas de la primera vuelta de esta temporada, salvo en recuperaciones de balón, donde destaca el Eibar. Por equipos Acierto a portería El Barcelona es el equipo que más goles marca mientras que el Madrid dispara más a puerta. 49 114 Barcelona 36 129 R. Madrid 33 95 Villarreal 33 82 R. Sociedad 29 71 Valencia 26 82 Osasuna 26 77 Real Betis 26 75 Levante 26 61 Getafe 25 60 Granada 24 89 Sevilla 22 76 Atlético 20 71 Athletic 20 50 Alavés 18 63 Eibar 18 53 Mallorca 17 58 Valladolid 16 83 Leganés 16 71 Celta 14 55 Espanyol Porcentaje de posesión Ocho equipos tienen una posesión superior al 50%. El resto juega sin balón menos de la mitad del tiempo. 64,0 58,4 57,7 57,3 54,2 53,8 51,5 50,1 49,0 48,0 47,6 47,5 47,3 47,0 45,4 44,4 43,9 43,6 41,7 40,8 Recuperaciones por partido Con 1.180 balones robados en los 19 primeros partidos el Eibar es el que más recupera. El Betis el que menos. Betis 51,2 973 Eibar 62,1 1.180 50 55 60 65 Fuente: OPTA EL PAÍS

También sigue siendo el Barcelona el rey del pase: 12.559 balones han circulado por las botas de los azulgrana, con un 87,94% de eficacia. El Real Madrid ha dado menos pases —10.601—, pero su precisión es similar a la del club catalán, un 86,76%. El equipo que menos pases da en LaLiga es el Getafe, con 5.682, de los que sólo un 62% van a un compañero. El conjunto de José Bordalás es séptimo a un punto de los puestos europeos.

Curiosamente, una estadística de la primera mitad del campeonato en la que Barcelona y Real Madrid están igualados es la de expulsiones y ambos lideran este ránking, con cuatro tarjetas rojas, mientras que Villarreal, Granada, Valladolid y Athletic no han visto ninguna hasta el momento.

La eficacia goleadora. Todas las cifras de LaLiga son más discretas cuando el campeonato está igualado, aunque es difícil no encontrar a Lionel Messi encabezando la tabla de goleadores. Es el primero, sí, con 13 tantos, seguido de Benzema, con 12 y Luis Suárez con 11. La gran diferencia entre los tres estriba en la eficacia y la puntería. Mientras que el astro argentino sólo ha necesitado 51 disparos —29 de ellos entre los tres palos—, para llegar a esos números el francés ha ensayado 74 remates en total (35 a puerta). Es el jugador que más lo ha hecho por delante del osasunista Chimy Ávila (60, 23 a puerta). Un 25% de Messi acierto por un 16,2% de Benzema. Las cifras de Luis Suárez se acercan más a las de su amigo y compañero de equipo: 52 disparos, uno más, y de ellos, 29 entre los postes, los mismos que el argentino. El uruguayo ha participado, marcando o con una asistencia, en los 10 últimos goles del Barça.

Estadísticas de la primera vuelta Barcelona y Real Madrid, y sus jugadores, encabezan las estadísticas positivas de la primera vuelta de esta temporada, salvo en recuperaciones de balón, donde destaca el Eibar. Por jugadores Acierto a portería Messi es el Pichichi de la primera vuelta, con seis tiros menos que Benzema, el más tirador. Goles 15 Messi 13/29 Benzema 12/35 12 L. Suárez 11/29 Roger Martí 9/14 9 Chimy Ávila 9/23 6 3 0 5 10 15 20 25 30 35 Tiros a puerta Los 10 jugadores con más pases buenos Solo tres de los 10 jugadores que más pases buenos hacen juegan en un equipo diferente a Madrid y Barça. 1.165 1.090 1.070 1.019 1.014 1.007 995 960 957 925 Los 5 jugadores que más balones recuperan De Barça y Madrid solo Casemiro aparece en la lista. Mikel Merino (Real Sociedad) 154 Casemiro (Real Madrid) 141 Estupiñán (Osasuna) 138 Baba (Mallorca) 128 Cucurella (Getafe) 126 Fuente: OPTA EL PAÍS

Las paradas de Aitor. Las estadísticas de la primera vuelta del campeonato permiten conocer también cuál es la actitud defensiva de los futbolistas o de sus equipos. Apuntan, por ejemplo, que el Levante es un equipo que sufre mucho cuando el rival ataca. Su portero, Aitor Fernández, es el que más paradas ha realizado (113), porque también es el que más disparos ha recibido (316). Posiblemente, tenga mucho que ver el hecho de que el conjunto que dirige Paco López, 11º clasificado en la tabla, es el más noble de LaLiga. Sólo ha cometido 204 faltas en las 19 jornadas disputadas, una media de casi 11. En este apartado, el Getafe es líder, con 361 (19 por partido), y le sigue de lejos el Alavés con 315 (16 por encuentro). El Betis es el más castigado por sus rivales, con 303 faltas, muy lejos del Barcelona, que ha sufrido 245, una más que el Real Madrid, y a distancia sideral del Villarreal, al que sólo le han pitado 198 infracciones a su favor. Fekir, del Betis (65), Parejo del Valencia (53) y Merino, de la Real (46), son los futbolistas más castigados por los rivales.

En el apartado defensivo, hay tres porteros, Unai Simón, Oblak y Courtois, que han mantenido su portería a cero en nueve partidos completos.

En cuanto a las recuperaciones, tampoco mandan los grandes. El equipo que más balones recupera es el Eibar, con 62 por encuentro, y el futbolista líder en este apartado, el realista Mikel Merino.

Piqué, Ever Banega y Kroos, los pases. Gerard Piqué es el jugador de LaLiga que más pases ha completado en la primera vuelta (1.165), 75 más que Ever Banega y 95 más que Tony Kroos. Sin embargo, su eficacia ha sido menor que la del jugador alemán del Real Madrid (93,12% por 90,59%), y está también por debajo de la de sus compañeros De Jong y Lenglet, de la de los madridistas Rodrygo y Sergio Ramos y la del valencianista Coquelin. En cuestión de pases fallados, resulta significativo que entre los cuatro primeros de la lista haya tres laterales: Navas (368), Estupiñán (357) y Capa (326), y el portero del Getafe, David Soria, el equipo que más balones ha perdido (3.213) desde el comienzo del torneo, aunque no sea una cuestión que parezca preocupar demasiado a Bordalás, que mantiene a su equipo en una cómoda situación.

Minutos jugados. Aparte de Iñaki Williams, que suma ya 138 partidos consecutivos de Liga, un número difícil de igualar, tres jugadores de campo —al margen de los porteros, más habituales en este apartado— han tenido la total confianza de sus entrenadores, que no les han dejado descansar ni un minuto desde que comenzó LaLiga en agosto. Dani García (Athletic), Kiko Olivas (Valladolid) y Martin Valjent (Mallorca) han disputado 1.710 minutos reglamentados (además de los añadidos) de la competición. De la lista se cayó Jesús Navas, incombustible, porque Lopetegui le sustituyó en el minuto 88 del partido que jugó el Sevilla en el estadio José Zorrilla. Se queda a dos de completar el cupo.

