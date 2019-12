La última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones ha deparado una noche de alto riesgo para el Atlético, inmerso en una crisis que se amplificaría sobremanera en el caso de no clasificarse para los octavos de final. Los futbolistas de Simeone deben igualar ante el Lokomotiv de Moscú (21.00, Movistar LC) cualquier resultado que alcance el Bayer Leverkusen en su estadio ante la Juventus (ya primera), por lo que le puede valer el empate e incluso la derrota. La dificultad para los rojiblancos no está en el rival, que se presenta a la cita como último de grupo y ya sin la posibilidad de ser tercero para disputar la Liga Europa.

La angustia la generan la sequía goleadora por la que atraviesa el equipo y cómo gestionará una cita tan trascendente un grupo al que su entrenador le ha detectado y le ha recriminado falta de jerarquía. Un gol madrugador en Leverkusen a favor del Bayer podría incrementar la ansiedad que Simeone aseguró que afecta al equipo tras el último empate en Vila-real. Para el Atlético no solo está en juego pasar de ronda, sino que también pone en liza prestigio y cerca de 20 millones de euros, según las cuentas del club tras la debacle de hace dos temporadas a la que le abocó no haber ganado al Qarabag.

“Es un partido donde debemos poner calma, que la da la personalidad, y tenemos futbolistas que la tienen, jugadores que la mayoría juegan con sus selecciones. Es una oportunidad para estar todos juntos”, demandó Simeone, que acepta que este es el peor Atlético desde que él lo dirige. “Los números hablan de la realidad de hoy, tenemos un gran desafío y queremos revertir la situación”, prosiguió el técnico rojiblanco.

“Creo en mi equipo, en la humildad que están teniendo mis jugadores en estos momentos a pesar de que no llegan los resultados, insisten en la misma idea. Los resultados llegarán en consecuencia de lo que están demostrando en el campo. Esta es una gran oportunidad, más allá de que el club necesita pasar, como cada día que te pones la camiseta del Atlético y más en Champions, que nos ha costado mucho llegar hasta aquí”.

Simeone no se fía de los clichés que rebajan la competitividad de los equipos rusos cuando no se juegan nada: “Será un rival duro y se encerrará como hizo en partidos anteriores. Tiene gran pelota parada, es competitivo, como demostró ante la Juventus, el Leverkusen y contra nosotros en Moscú. Aunque algunos piensan que están de vacaciones yo no lo creo. He sido jugador y sé lo que supone para ellos venir aquí a jugar contra el Atlético”.

Para la cita, Simeone recupera Giménez y debe decidir si sienta a Mario Hermoso para dar entrada al central uruguayo. “Es un jugador de personalidad fuerte, buen juego aéreo y técnicamente importante en la salida de balón”, convino El Cholo sobre Giménez. En el medio, si finalmente incrusta a Correa, puede saltar el mexicano Herrera, el centrocampista que más criterio y jerarquía ha enseñado.

