El Barça ‘descansa’ en la Champions

El triunfo europeo sobre el Borussia Dortmund de hace un par de semanas le dio alas al Barça, pues no solo selló su pase a los octavos de final de la Champions sino que también parece haber recobrado parte del fútbol perdido como expresó a ratos ante el Atlético y sobre todo el fin de semana pasado frente al Mallorca. Por lo que el encuentro de este martes contra al Inter de Milán (21.00 Movistar Liga de Campeones) en San Siro no pasa de trámite para el equipo de Valverde, que decidió dar descanso y oxigeno a Sergi Roberto -se ha atornillado de nuevo en el lateral derecho-, a Piqué -tiene ligeras molestias por el golpe que recibió hace dos semanas de Vitolo- y a Messi, que en 15 duelos que ha contabilizado en esta temporada suma 14 dianas y ocho asistencias. Tres bajas capitales para el equipo pero no para sus aspiraciones, toda vez que ya está alcanzada la clasificación para la siguiente ronda.

Significativo es el descanso de Messi, jugador que con el paso de los años también ha sabido regularse. Más con Valverde, que le pregunta y aconseja, que le trata con mano izquierda para poder tener el mayor tiempo posible la mejor versión del 10. Por lo que sin Leo ni Piqué, se presupone una gran rotación para el choque; desde la portería (supondría el estreno oficial de Neto) hasta el área rival porque Ansu Fati ha recibido el alta y podría ocupar la posición de extremo derecho junto a Suárez y Griezmann. Pero será un equipo de circunstancias porque Valverde tampoco puede contar con los lesionados Alba, Dembélé, Arthur y Semedo. Contratiempos que tratará de corregir el técnico con el desplegable, con los jugadores del filial. Convocados están: el portero Peña; el lateral derecho Dani Morer, el central Araujo, el centrocampista Riqui Puig y el extremo Carles Pérez.

Queda por ver cómo se resuelve el envite, con el Inter enfrascado en la pelea por superar el corte junto al Dortmund, que se las verá con el Slavia de Praga. Un duelo, en cualquier caso, que ni le va ni le viene al Barça como expresa desde la convocatoria, por más que sí le suponga un pequeño alivio económico, toda vez que el triunfo supone 2,7 millones y el empate 900.000 euros. Nada, en cualquier caso, con los 9,5 millones que recibirá por acabar primero de grupo.

