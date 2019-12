Balón de Oro 2019: horario y dónde ver la gala de premios a los mejores del fútbol

La gala del Balón de Oro 2019 se celebra este lunes 2 de diciembre en París a las 17.00 hora local, 18.00 hora peninsular española. Leo Messi parte como favorito, lo que supondría su sexto galardón como mejor jugador del mundo. Sus dos principales rivales son el holandés Virgil van Dijk y el portugués Cristiano Ronaldo.

Al Balón de Oro del fútbol femenino optan la noruega Ada Hegerber, ganadora en 2018 en la primera edición del trofeo, aunque la estadounidense Megan Rapinoe, campeona del mundo, es la favorita. La tercera en liza es otra compatriota suya, Alex Morgan.

En España, la gala de la 64ª edición del Balón de Oro se podrá seguir a través de MEGA, GOL, Teledeporte, Esport3, Barça TV y Sport1 (M+ Astra), y también desde la web de EL PAÍS.

'La Pulga' puede volver a subir al trono en el Teatro del Chatelet cuatro años después y tras una temporada en la que el desastre de Anfield, que acabó con las esperanzas barcelonistas en la Champions, parecía condicionar una candidatura que también quedó dañada por la eliminación de Argentina a manos de Brasil en la semifinal de la Copa América.

Y sin embargo, Messi ha emergido por encima de todo eso para volver a convertirse en el gran referente del fútbol mundial. Artillero implacable, máximo asistente y hasta creador de juego, se ha destapado también como el gran capitán argentino, dispuesto a enfrentarse en un momento dado al poder establecido (Conmebol).

Aunque la UEFA premió a Van Dijk, el 'The Best' de la FIFA ya reconoció en septiembre al barcelonista y el Balón de Oro puede encumbrar definitivamente a Messi, para disgusto de un Ronaldo que de nuevo mantiene en duda su presencia en la gala.

La confirmación de Messi devolvería el orden establecido a un premio que han copado Cristiano y él en 10 de las 11 ediciones anteriores. El único intruso fue Luka Modric, ganador en 2018 gracias a la conquista de la Liga de Campeones y a su segundo puesto en el Mundial.

Modric no figura en esta ocasión ni en la relación de 30 candidatos. Por primera vez en la historia del premio, el último ganador no tiene opción de repetir título. Por primera vez también, no hay ningún candidato español o italiano, y la mitad (15) proceden de la Premier League.

Primer Premio Yashin y Trofeo Kopa al Mejor Joven

La futbolista favorita, Rapinoe, cuya figura ha superado el terreno de juego para convertirse en un icono de la oposición al presidente estadounidense Donald Trump, es también un símbolo de la lucha por los derechos LGBT y de la igualdad.

Entre las veinte nominadas al Balón de Oro del fútbol femenino figuran también la australiana Sam Kerr, que acaba de fichar por el Chelsea, o la inglesa Lucy Bronze, jugadora del año para la UEFA.

Ausentes del palmarés desde que el ruso Lev Yashin lo conquistase en 1963, France Football ha decidido también dar una oportunidad a los guardametas con la creación del premio que lleva el nombre de la Araña Negra.

En la lista de 10 candidatos figuran, entre otros, el brasileño Alisson (Liverpool), el alemán Marc-André Ter Stegen (Barcelona), el eslovaco Jan Oblak (Atlético de Madrid) y el español Kepa Arrizabalaga (Chelsea), pero no así el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), la gran ausencia.

Al premio al mejor joven (Trofeo Kopa) opta el portugués del Atlético de Madrid Joao Félix, reciente ganador del Golden Boy, el brasileño del Real Madrid Vinicius y el surcoreano del Valencia Kang-in Lee, junto a estrellas como el inglés Jadon Sancho (Borussia) o holandés Mathijs de Ligt (Juventus).

¿A qué hora es la gala del Balón de Oro 2019? En la España peninsular, 18.00 horas (17.00 en Canarias)

En Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, a las 14.00 horas

a las 14.00 horas En Bolivia, Paraguay, Venezuela, República Dominicana y Cuba, a las 13.00 horas

a las 13.00 horas En México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador, a las 12.00 horas

En Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala a las 11.00 horas

