Messi y Rapinoe se llevan el premio The Best de la FIFA

Lionel Messi, en la gala de los premios The Best.

Pocas cosas le quedaban por ganar a Leo Messi, pero el premio The Best era una de ellas. El argentino del Barcelona se impuso a Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo en el galardón que otorga la FIFA y que votan los seleccionadores y capitanes nacionales. El motivo por el que el crack azulgrana no había levantado este trofeo aún es porque solo es la cuarta vez que se otorga con esta denominación. De 2010 a 2015 convivieron el premio de la FIFA y el Balón de Oro y ahí sí que Messi dominó con cinco.

Pese a la indiscutible talla del 10 del Barça, saltó la sorpresa en la Scala de Milán. El triunfo del Liverpool en la Champions hacía ligeramente favorito a Virgil van Dijk, pero finalmente el central holandés se quedó a las puertas. Cristiano Ronaldo ni se presentó en la gala pese a la cercanía con Turín.

Los méritos cuantitativos y cualitativos de Messi están claros: 51 goles en 50 partidos. Campeón de LaLiga, máximo goleador de la Champions y del campeonato nacional. El gran pero fue el rendimiento de su equipo en la vuelta de las semifinales de la Champions en Liverpool, cuando el Barça no supo mantener la ventaja de tres goles y plantarse en la final de Madrid. La “copa tan linda” suspirada por el capitán culé se fue por el desagüe. Tampoco tuvo suerte Argentina en la Copa América, eliminada en semifinales por Brasil con actuaciones poco meritorias del 10. Pero el final de año del argentino será un poco mejor tras ganar el The Best.

Gran noche para el Liverpool pese a que Van Dijk se quedó con la miel en los labios, ya que su técnico Jurgen Klopp, fue elegido mejor entrenador por delante de sus compañeros de la Premier Guardiola y Pochettino. Del campeón de Europa salió también el mejor portero, Alisson Decker.

En el apartado femenino se impuso Megan Rapione como mejor jugadora, como premio por el gran Mundial que realizó y se llevó con Estados Unidos. La mediática futbolística es todo un emblema dada su habitual lucha por la igualdad y otras causas sociales. Su enfrentamiento dialéctico con Donald Trump durante el campeonato de Francia no la distrajo y guio a su selección al triunfo por segunda vez consecutiva. Premio también para su seleccionadora, Jill Ellis y para la portera holandesa Sari van Veenendaal.

