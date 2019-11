Zidane: “Firmo jugar así todos los días”

A pesar de que la fina lluvia que bañaba Madrid y el Santiago Bernabéu dejó de ser fina pronto, Zinedine Zidane, abrigo mediante, no se perdió nada de lo que ocurrió sobre el césped, de pie sobre la zona técnica. Pasaban muchas cosas delante de sus ojos y cada una de ellas superaba a la anterior. “Ha sido un partidazo”, dijo después, en una sala de prensa a la que llegó enormemente satisfecho a pesar del empate final que aguó lo que parecía una victoria clara. “Hay que estar contento con el partido, no con el resultado final, pero no pasa nada. Si jugamos así todos los días, firmo”, se aventuró a asegurar el técnico francés, que con la inclusión de Isco en el once inicial no solo desarboló al PSG, sino que aumentó la consistencia del Madrid en el centro del campo. “Jugó muy bien en una posición con la que cambiamos el dibujo [del 4-3-3 habitual al 4-4-2], porque tuvimos un medio suplementario. Isco jugando entre líneas lo ha hecho muy bien, y buscábamos eso. El equipo en general ha sido espectacular”, se reafirmó el francés.

Si la inclusión de Isco fue la sorpresa en el costado blanco, la ausencia de Neymar lo fue en el del PSG. “Prefería que jugara en la segunda parte. Ha estado ausente seis semanas y solo había jugado un partido antes de este, por lo que no era necesario tomar ese riesgo y que se pudiera volver a lesionar”, se justificó Thomas Tuchel. El brasileño, pitado por el Santiago Bernabéu durante el anuncio de su salida al campo tras el descanso, se vio oscurecido por Mbappé, que acaparó la atención de los espectadores junto a Keylor Navas, autor de 10 paradas en la portería francesa. “Ha hecho su trabajo, y no me sorprende. Cuando estaba con nosotros hacía muy buenos partidos. Creo que ha hecho cinco paradas muy buenas”, reconoció Zidane, que acerca de Mbappé fue mucho más escueto después de haberle declarado su amor en la víspera: “Ha marcado un gol y ha hecho su trabajo”. “Keylor Navas ha sido el mejor del PSG. Ya sabemos de lo que es capaz”, le ensalzó Zidane. Por su parte, Sarabia, otro de los goleadores del partido, dejó el siguiente mensaje a los seguidores del PSG: “¿El futuro de Neymar y Mbappé? No puedo asegurar que sigan con nosotros el año que viene”, soltó.

Además del empate, inhábil para alterar la posición de segundo de grupo certificada tras el empate previo entre el Galatasaray y el Brujas (1-1), la peor noticia para el Madrid fue la lesión de Hazard, que se retiró en el minuto 68 tras sufrir un golpe en el tobillo en una acción con Meunier. “Su partido estaba siendo espectacular. Parece algo más que un golpe, creo que se ha torcido un poco el tobillo, y espero que sea poco”, dijo Zidane. A tenor de los gestos de dolor del belga, podría tratarse de un esguince que le mantendría de baja al menos dos semanas. Sería su segunda lesión de la temporada tras dañarse el recto anterior del muslo izquierdo horas antes del estreno en Liga. Este miércoles se darán a conocer los resultados de las pruebas médicas a las que fue sometido.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.