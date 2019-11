Muere un montañero español en el Himalaya nepalí

Un montañero zaragozano ha muerto en un pico de la cordillera del Himalaya en Nepal, según ha informado este sábado la Embajada de este país asiático a través de la Delegación del Gobierno en Aragón. Según estas fuentes, el montañero estaba acompañado de otros dos montañeros de Zaragoza, uno de los cuales bajó a dar el aviso del accidente a las autoridades nepalíes. Un tercer miembro de la expedición fue atendido de una hipotermia por el equipo de rescate en el lugar del suceso.

Estas fuentes no han podido precisar la identidad de los montañeros ni el pico donde se desencadenó la tragedia. Fuentes de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) han asegurado no tener datos de la expedición accidentada en Nepal y han apuntado a la posibilidad de que los montañeros no estuvieran federados.

Hace una semana, el Gobierno de Nepal prohibió la entrada durante cinco años al montañero español David Suela Fernández por hacer alpinismo en el Himalaya de forma ilegal. La decisión fue tomada después de que las autoridades conociesen la infracción y tras rescatar a su compañero, el también español Luis Felipe Valverde Guzmán, quien murió al precipitarse al vacío mientras escalaba una de las rutas más difíciles de la cordillera más grande del mundo sin los permisos ni los equipos necesarios, según las autoridades del país.

El principal responsable de la institución encargada de tramitar los permisos de escalada confirmó que los dos alpinistas españoles se encontraban en una zona de montaña sin licencia. Motivo por el cual, el Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil impuso una sanción de cinco años a Suela, tras iniciar los procedimientos para su deportación junto a la repatriación del cuerpo de su compañero.

