Objetivo Tokio: 20 medallas y Gasol en el COI

Cuando faltan justo nueve meses para el 24 de julio de 2020, el día en que se inaugurarán los Juegos Olímpicos de Tokio, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, recuerda que en ellos el deporte español no solo peleará para alcanzar las 17 o 20 medallas que cosecha habitualmente desde Barcelona 92 (salvo las 11 de Sidney 2000) sino también para lograr que uno de sus deportistas más emblemáticos, Pau Gasol, sea elegido para formar parte del Comité Olímpico Internacional (COI).

“Ya hay 115 deportistas españoles clasificados para Tokio, donde presentaremos un equipos de unos 300”, dice Blanco en un desayuno organizado por el diario As como inicio de la cuenta atrás olímpica. “Y, no, aún no se ha elegido al deportista que llevará la bandera en el desfile inaugural. Y, no, aunque se haya leído por ahí estos días, Sergio Ramos no será esa persona. El futbolista del Madrid no puede ser el abanderado que elegirán los presidentes de las federaciones olímpicas porque no cumple los criterios. El principal es sus éxitos olímpicos. En este sentido, Saúl Craviotto o Mireia Belmonte son los más cualificados”.

Y también descarta Blanco la posibilidad sugerida de que la bandera la porte el marchador Chuso García Bragado, clasificado ya, a sus 50 años, para Tokio, los que deberían ser sus octavos Juegos. “Chuso ya fue abanderado en la clausura de Río”, recuerda el presidente del COE, quien explica que toda la maquinaria del COE está funcionando para ayudar a Gasol a ser uno de los cuatro deportistas elegidos por sus pares en las urnas de la villa olímpica para formar parte del COI al menos los siguientes ocho años. “Pau es universal, uno de los grandes referentes del deporte español. Sería un grandísimo miembro del COI”. En la actualidad, solo hay tres españoles entre los 105 miembros del COI: Juan Antonio Samaranch, hijo, que es uno de los vicepresidentes, y Marisol Casado y José Perurena, presidentes de la federación internacional de triatlón y piragüismo, respectivamente.

Solo un deportista español, Manel Estiarte, elegido en Sidney 2000, ha formado parte de la comisión de deportistas del COI, un colectivo creado a iniciativa de Juan Antonio Samaranch en 1999. La comisión se renueva parcialmente en cada edición de invierno y verano de los Juegos. En Tokio se elegirá a cuatro deportistas. La nadadora italiana Federica Pellegrini y la pertiguista griega Katerina Stefanidi también han anunciado que se presentan a la elección. Gasol, que ya tendrá 40 años, ha anunciado que los de Tokio, sus quintos Juegos, serán los últimos en los que participe como deportista. En los cuatro anteriores, desde Atenas 2004, Gasol ha conseguido con la selección española de baloncesto medalla de plata en Pekín 2008 y Londres 2012 y de bronce en Río 2016.

Si resulta elegido, Gasol sería miembro del COI hasta 2028, con posibilidad de ser reelegido entonces, y participaría en la elección de las sedes para los Juegos de verano de 2032 y 2036 (2024, París, y 2028, Los Ángeles, ya están asignados) y los de invierno para 2030 y 2034 (tras Pekín 2022 y Milán-Cortina 2026). En ambas estaciones, explica Blanco, sería posible una candidatura española. Para los Juegos de invierno se sigue trabajando en la candidatura de Barcelona y los Pirineos, lo que obligaría a que la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España trabajaran en común, lo que no le parece posible “con el actual clima de confrontación” al presidente del COE; y para los de verano, Blanco no renuncia a que Madrid termine siendo sede tras los fracasos de la pasada década. “Madrid y España necesitan unos Juegos”, dice Blanco. “Pero Madrid no puede volver a presentarse y perder. No puede volver a perder. Solo presentaremos nuestra candidatura si el COI nos anima a ello y nos da a entender que seremos los elegidos. Los nuevos procedimientos de adjudicación nos dan esa esperanza”.

