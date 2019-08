Teresa Portela, bronce mundial con 37 años, primera española que disputará seis Juegos Olímpicos

Teresa Portela y Carlos Garrote han conseguido otras dos medallas en el Mundial de piragüismo de Hungría. Después del oro y el bronce de ayer (en C2-200 y C2-500) la piragüista gallega de 37 años y el zamorano de 28 han cosechados dos bronces en K1-200. Portela, que fue al mismo parvulario de David Cal, es un caso único de longevidad. A esa edad no es nada común ver competir piragüistas en el 200, una prueba muy explosiva. Para hacer un símil con la natación es como el caso de Federica Pellegrini, vigente campeona mundial de 200, que a sus 30 años, sigue reinando entre las más jóvenes.

La alegría de Teresa Portela, bronce con 37 años, su 15 medalla Mundial. Primera española que alcanza la participación en seis Juegos. pic.twitter.com/IVyyq16kOD — Eleonora Giovio (@elegiovio) August 24, 2019

La de esta tarde es su 15 medalla en un Mundial, competición a la que acudió por primera vez en 1999. El último metal que había conseguido fue en Milán en 2015, justo después de ser madre. Con la pequeña Naira, que hoy tiene cinco años, se la ve desayunar todas las mañanas en el comedor del Hotel Science, no lejos del canal olímpico de Szeged, donde se aloja la expedición española.

“No sé lo que he hecho, todavía no me creo lo que he hecho”, decía llorando y temblando y buscando el brazo de su hija con una camiseta roja que ponía: “vamos mamá”.

Con el bronce de este sábado en Szeged, Portela se clasifica para Tokio 2020. Serán sus sextos Juegos, nadie en España lo había conseguido. El récord era de cinco participaciones y lo compartían Arantxa Sánchez (tenis), María José Rienda (esquí), María Peláez (natación) y Pilar Fernández (tiro). La olímpica es la única medalla que le falta; fue cuarta en Londres 2012 por dos centésimas, quinta en Atenas 2004 y Pekín 2008 y sexta en Río 2016.

Por su parte, Garrote, llegaba a Szeged para defender título. Ha conseguido el bronce y el pase a los Juegos de Tokio.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.