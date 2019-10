Zidane: “La fecha del clásico no es importante, sí estar preparados”

En la rueda de prensa previa al partido que el Real Madrid disputará este sábado ante el Mallorca Zinedine Zidane no quiso descubrir sus preferencias en torno a la elección de la fecha en la que se celebrará el clásico ante el Barcelona, originalmente programado para el 26 de noviembre, y aplazado por el Comité de Competición ayer "por razones de causa mayor", motivado por las protestas a la sentencia del procés que se está produciendo en los últimos días en las calles de Barcelona. "Sé que a vosotros os interesa este tema, pero al final lo que nosotros vamos a hacer es lo que nos digan", señaló el técnico del Real Madrid. "Si van a cambiar de fecha, lo importante es estar preparados y que cuando juguemos toda la gente esté orgullosa de nosotros. Sé que hay muchos debates, es lógico, pero mi posición como entrenador del Madrid es estar preparados cuando toque, en la fecha que nos dirá la persona adecuada", completó el francés.

Atendiendo a la resolución del Comité, Barcelona y Real Madrid deben presentar una fecha de común acuerdo para la celebración del partido antes del próximo lunes a las 10 de la mañana, ya que de lo contrario será Competición la que decida. "Sí tengo mi preferencia sobre cuándo jugar, pero no te lo voy a contar, es algo interno, personal", mantuvo Zidane, que también se manifestó contrario a los altercados violentos registrados en los últimos días en Barcelona. "A mí no me gusta la violencia, y a nadie creo que le guste. Hay imágenes que son difíciles, pero no voy a entrar en esto", amplió el francés.

Durante el parón internacional, otro de los temas que floreció fue la voluntad de Sergio Ramos por participar con España en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Ni hablé con él de eso", resolvió Zidane. "Lo más importante es lo que quiere Sergio, no es un tema mío. Si él quiere jugar me parece bien porque a los 34 años es querer hacer algo importante, hacer algo para ayudar a tu país, y me parece una cosa bonita", amplió.

Unas imágenes publicadas por el periódico inglés Mirror en las que Zidane aparece junto a Pogba en Dubai (a dónde acudió para participar en una conferencia sobre inteligencia artificial) también fueron expuestas a la valoración del francés. "Fue pura casualidad. Nos cruzamos y como nos conocemos hablamos, nada más. No voy a contar lo que hablamos, es algo entre él y yo, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nos cruzamos, paramos y hablamos", explicó.

Acerca de la situación de los jugadores que han regresado con molestias físicas de sus compromisos internacionales como Bale y Modric, Zidane, por primera vez, no esperó a oficializar la convocatoria del equipo que viajará a Mallorca para el partido de Son Moix para dar los nombres de quienes no se desplazarán a Palma. "Bale y Modric no van a estar en condiciones, Kroos no va a estar con nosotros, Lucas Vázquez tampoco, y los demás están más o menos bien", confesó. Ya con menos ánimo de dar información apuntó que ante esta lista de bajas podría ser el momento de que jugadores como Jovic, Brahim o Mariano tuvieran su oportunidad: "La palabra es esta, paciencia. Hay muchos jugadores. Voy a contar con todos. Los jugadores lo que tienen que hacer es estar preparados, y hacerlo bien. Acerca de su rival, aseguró que el Mallorca "no se merece estar en la posición actual de la clasificación", en la que es 18º con siete puntos (dos victorias, un empate y cinco derrotas).

