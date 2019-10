Modric, con una contusión en el muslo, duda en el Madrid para el partido ante el Mallorca

La presencia de Luka Modric en el partido que el próximo domingo disputarán Real Madrid y Mallorca en el estadio de Son Moix está en el aire después de que al jugador croata se le haya diagnosticado una contusión en el muslo derecho. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Luka Modric por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una contusión en el cuádriceps de la pierna derecha. Pendiente de evolución", reza el comunicado publicado este martes por el conjunto blanco a través de su página web.

Modric cayó lesionado durante el partido que Croacia disputó ante Gales el pasado domingo (1-1) y en el que tuvo que ser sustituido después de salir malparado de un fuerte choque con Harry Wilson. El medio del Madrid, de 34 años, fue sustituido por Milan Badelj en el tiempo de descuento, y se retiró del campo ayudado por el personal médico de su selección ya que no podía apoyar el pie derecho sobre el césped.

"Tengo un golpe en el músculo, que duele un poco y la hinchazón es grande, pero creo que no es grave y que estaré bien en unos días. Es una lesión que el doctor Jankovic dijo que era desagradable, pero que no debería ser larga", indicó Modric tras el partido. "Creo que el Madrid no dirá nada, porque es una pequeña lesión que creo que no me apartará fuera del terreno de juego durante mucho tiempo”, amplió el futbolista, que fue secundado por su seleccionador, Zlatko Dalic. “Ciertamente necesitará un descanso de dos o tres días, pero luego debería estar bien”, indicó el preparador.

Esta dolencia en el cuádriceps no es la primera lesión que sufre Modric esta temporada. En septiembre al actual Balón de Oro se le diagnosticó una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha, también cuando regresaba de disputar dos compromisos internacionales con su selección y que le hizo perderse cuatro partido con el Madrid.

