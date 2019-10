Mallorca, lanzadera “ideal” hacia Wimbledon

Este jueves, el estadio de Son Moix sirvió de marco para la presentación oficial del Mallorca Championships, un torneo de categoría 250 que arrancará el próximo año y que se disputará del 20 al 27 de junio sobre la hierba del Country Club de Santa Ponsa. Regresará el tenis de élite a la isla 18 años después, rebobinando, fecha en la que Rafael Nadal logró su primera victoria en el circuito de la ATP. Entonces, 2002, el campeón de 19 grandes tenía solo 15 años y la Plaza de Toros de la capital balear acogió la cita, ganada ese año por el argentino Gastón Gaudio.

Se une otra vez Mallorca al calendario de máximo nivel, acompañando en España al Masters 1000 de Madrid y el Godó de Barcelona. El torneo repartirá 900.000 euros en premios y estará dirigido por Toni Nadal, el técnico que cimentó la leyenda de su sobrino. “Mallorca es un sitio apetecible para venir. Aquí hay buenas instalaciones y buen clima, y la hierba es la misma que la de Wimbledon”, valoró el preparador, en referencia a que el evento se celebra precisamente la semana anterior al grande británico.

El Mallorca Championships será uno de los ocho torneos que acoge el calendario de la ATP sobre césped. Ya albergó un torneo de 1998 a 2002 y ahora volverá con un cuadro de 28 jugadores en individuales y 16 parejas de dobles. “Conozco estas pistas porque hace cuatro años jugué un partido de exhibición contra Carlos Moyá. La hierba es mi superficie favorita y es una gran suerte contar con el tercer torneo profesional en España”, apuntó Feliciano López, vencedor este curso en Queen’s y confirmado ya para la edición inaugural de 2020.

Una de los rasgos atractivos del torneo serán las sesiones nocturnas y la final se disputará el sábado, con el objetivo de facilitar la transición hacia el All England Tennis Club. Cuentan los organizadores con el rodaje de los cuatro años previos, en los que se desarrolló un torneo femenino de la WTA trasladado ahora a Berlín, y todavía se desconoce si participará o no Nadal. “Es ideal para preparar Wimbledon”, expuso Toni Nadal; “no sé si [Rafael] podrá jugar o no, pero esa decisión depende de él y sus entrenadores, Carlos Moyà y Francis Roig. Yo soy el director, no quiero presionarle”.

Al acto de presentación, oficiado a media mañana en el estadio de Son Moix, asistieron también Edwin Weindorfer, director de la empresa impulsora del torneo, Emotion; la directora general de Turismo del Gobierno de Balearas, Rosana Morillo; y el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez. “Se podrá jugar de noche y eso hará que sea más atractivo para los espectadores”, resolvió Weindorfer.

